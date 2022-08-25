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Политика
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25 августа 2022, 12:56

Россия рассчитывает заключить перемирие. Путин надеется на помощь холодов и Европы

Российские власти хотят заключить перемирие. В потенциальном соглашении Москва хотела бы зафиксировать территориальные приобретения, обезопасить весь Донбасс и заставить Киев соблюдать военный нейтралитет

Россия рассчитывает заключить перемирие. Путин надеется на помощь холодов и Европы

Президент России Владимир Путин надеется, что рост цен на энергоресурсы и холодная зима сподвигнут Европу заставить Украину заключить перемирие. Об этом пишет Reuters.

Два источника Reuters в Кремле рассказали, что российские власти хотят заключить перемирие. По их словам, в потенциальном соглашении Москва хотела бы зафиксировать территориальные приобретения, обезопасить весь Донбасс и заставить Киев соблюдать военный нейтралитет.

Учитывая, что Владимир Зеленский на данном этапе отрицает возможность любых переговоров с Россией, Владимир Путин надеется, что европейцы смогут подтолкнуть Киев к соглашению.

«У нас есть время, мы можем подождать. Это будет трудная зима для европейцев. Мы можем увидеть протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать, прежде чем продолжать поддерживать Украину, и решить, что пришло время для сделки», — сказал источник, близкий к российским властям.

Украина и ее западные сторонники заявляют, что у них нет планов идти на уступки России. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в День независимости Украины написала: «ЕС был с вами в этой борьбе с самого начала. И мы будем так долго, сколько потребуется».

После начала войны цены на энергоресурсы в странах Европы непрерывно растут. Сегодня биржевые цены на газ превысили $3100 за тысячу кубометров впервые с 8 марта, прибавив за день более 12%, следует из данных лондонской биржи ICE. К примеру, в августе прошлого года за тысячу кубометров газа Европа платила 580 долларов. На тот момент это была рекордная стоимость.

После вторжения РФ в Украину Европейский союз запретил импорт российского угля и одобрил частичный запрет на ввоз российской сырой нефти. В ответ Москва нанесла свой собственный удар, резко сократив экспорт газа в Европу, пишет Reuters. Официально в Кремле заявляют, что не используют торговлю ресурсами в политических целях.

«Кремль, конечно, рассчитывает на возможность того, что мы потеряем интерес к поддержке Украины из-за наших собственных проблем: промежуточных выборов в Америке, поисков нового премьера для Великобритании, нехватки газа в Германии, обмеления Рейна», — сказал Reuters отставной американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

«Война — это испытание логистики и это испытание воли. Это тест — есть ли у нас на Западе воля, превосходящая волю Кремля. Я думаю, что это может быть проблемой», — считает генерал.

Впрочем, настроен военный оптимистично: «Я считаю, что российская система логистики исчерпана, и в ближайшее время она не улучшится. Если Запад во главе с США и Великобританией продолжит выполнять то, что мы обещали, Украина, возможно, сможет отбросить русских к концу этого года», — сказал Ходжес.

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