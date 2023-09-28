Россия намерена увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70%
Правительство России намерено увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70% по сравнению с показателями нынешнего года, следует из документов, опубликованных на сайте российского Минфина
Правительство России намерено увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70% по сравнению с показателями нынешнего года, следует из документов, опубликованных на сайте российского Минфина.
О том, что Россия намерена в следующем году резко увеличить бюджетные расходы на оборону, еще 22 сентября сообщило со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg. По его данным, военные расходы в 2024 году составят 6% ВВП страны по сравнению с 3,9% в 2023-м и 2,7% — в 2021-м.
Эти данные позже перепечатала российская газета «Коммерсант», однако публикация с сайта издания исчезла. На это в четверг обратил внимание журналист Дмитрий Козелев.
Тем временем российская редакция журнала Forbes сообщила, что сведения об увеличении военных расходов подтверждаются документом под названием «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», который опубликован на сайте Минфина.
Как сообщает правительство, в 2024 году на оборону власти планируют потратить около 10,8 триллионов рублей (более 111 млрд долларов), при том, что в нынешнем году военные расходы составляли только 6,4 трлн рублей. В 2025 году расходы на оборону должны составить около 8,5 трлн рублей, а в 2026-м — 7,4 трлн, следует из документа Минфина России.
Резкий рост военных расходов в 2024 году в четверг прокомментировал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас, мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Это агентство также цитирует министра финансов России Антона Силуанова, который сказал на Международном финансовом форуме, что бюджетных средств хватит на все запланированные цели, и назвал приоритетным принцип «все для фронта, все для победы».
Российский Forbes обращает внимание, что «траты на оборону в 2024 году впервые станут самой большой статьей бюджета, опередив социальную политику»: на нее выделят 7,73 трлн рублей.