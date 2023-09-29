В сентябре на Кубе раскрыли сеть вербовки местных жителей в российскую армию. Наемники рассказали, что их вербовал сотрудник РАН
Большинство кубинцев рассказали, что увидели в соцсетях посты от имени пользовательницы Елены Шуваловой, нацеленные на тех, кто хочет выехать с острова или уже находящихся в России
После того, как МИД Кубы рассказал о сети вербовки кубинцев в российскую армию, издания Politico и Cubanet поговорили с наемниками. Они рассказали, что им обещали работу на стройке или в тылу, но вместо этого отправили в воздушно-десантную дивизию, а вербовкой занимался в том числе сотрудник Поволжского РАН.
Большинство кубинцев, с которыми поговорил Politico, рассказали, что увидели в соцсетях посты от имени пользовательницы Елены Шуваловой, нацеленные на тех, кто хочет выехать с острова или уже находящихся в России.
Многие говорят, что не планировали оказаться на передовой. Работу в российской армии, как пишет Politico, молодые кубинцы часто считают возможностью выбраться с острова и шансом на лучшую жизнь — «даже если не все из них понимали, во что ввязываются».
По словам троих собеседников Politico, они знали, что направляются в армию, однако их заверили, что работать они будут далеко от линии фронта водителями или на стройках.
Они рассказали, что прилетели с Кубы летом. В самолете вместе с ними были еще несколько десятков мужчин. При вылете из Варадеро им не поставили штампов в паспортах, а при въезде в Россию в миграционных картах кубинцев написали в качестве цели пребывания «туризм». В Шереметьево их встретили и отвезли в воинскую часть под Рязанью. Там они прошли медосмотр и подписали контракты с Минобороны.
Большинство кубинцев после этого распределили в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, базирующуюся в Туле. В последние месяцы, как пишет Politico, эта дивизия дислоцировались вокруг Соледара и Бахмута. «Когда нам вручили форму и сказали идти на учения, я понял, что речь вовсе не о строительстве», — говорит один из новобранцев.
Восемь кубинцев, с которыми поговорило издание Cubanet, рассказали, что переписывались о работе в России с Владимиром Шкуновым. Он администрирует группу «Россия для кубинцев» в фейсбуке и работает главным представителем Ульяновского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой.
Кроме того, Шкунов — ведущий научный сотрудник Поволжского филиала Института российской истории РАН и член экспертного совета при правительстве России. Журналисты «Важных историй» попытались связаться со Шкуновым, но он отказался разговаривать.
Силовые структуры Кубы арестовали 17 человек по обвинению, связанному с вербовкой. Им вменяют торговлю людьми, наемничество и враждебные действия против иностранного государства. Арестованным грозит лишение свободы на срок до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.