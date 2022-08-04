Правительство Эстонии распорядилось демонтировать все советские памятники
Правительство Эстонии приняло решение убрать из публичного пространства все советские памятники. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр страны Кая Каллас
Правительство Эстонии приняло решение убрать из публичного пространства все советские памятники. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр страны Кая Каллас.
По словам Каллас, в Эстонии демонтируют от 200 до 400 «мемориалов с символикой оккупационной власти». «Главное решено — красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки», — заявила она.
Премьер-министр отдельно упомянула памятник танку Т-34 в Нарве, планы о переносах которого вызвали недовольство у местного русскоязычного населения.
«Чтить память погибших не запрещено. Но это надо делать там, где для этого подходящее место, то есть на кладбище, где это можно сделать с сохранением достоинства. Танк — это орудие убийства. Это не памятный объект. Такими танками сейчас на улицах Украины убивают людей. Под ним даже нет военных захоронений. Конечная цель ясна: убрать как нарвский танк, так и другие красноармейские монументы», — сказала Каллас.
По данным портала Delfi, накануне жителям Нарвы сообщили, что танк уберут со своего места. Во второй половин дня, по оценке полиции, к месту собрались более 100 человек, недовольных планами правительства по демонтажу памятника.