По данным ВЦИОМ треть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли
Как отметили специалисты ВЦИОМ, представляя результаты опроса о научных заблуждениях, этого мнения с годами придерживается все больше респондентов
Более трети (35%) россиян продолжают считать, что Солнце вращается вокруг Земли. Как отметили специалисты ВЦИОМ, представляя результаты опроса о научных заблуждениях, этого мнения с годами придерживается все больше респондентов: в 2007 году их было 28%, в 2011-м — 32%. При этом только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за месяц.
В то, что первобытные люди жили в одно время с динозаврами, верит каждый пятый (21%). 15 лет назад так считал почти каждый третий (30%). Высказывание о радиации вызвало у наших сограждан меньше затруднений. С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7% — вдвое меньше, чем в 2007 году.
За восемь лет изменилось отношение россиян к продуктам с генно-модифицированными организмами. В 2014 году на вопрос о том, смогут ли продукты с ГМО победить голод, утвердительно и отрицательно ответили по 38% респондентов. Сейчас скептики вырвались вперед — их стало 55%. Большинство опрошенных все еще утверждает, что ГМО-продукты вызывают рак, но с 2014 года их количество уменьшилось (67% и 44% соответственно). С 2016 года в России запрещено выращивание и разведение в России генно-модифицированных организмов и продукции с их использованием.
По результатам опроса исследователи выделили три группы по уровню научной грамотности — пониманию сущности науки и знания ее основ. Невысокой научной грамотностью обладает каждый пятый россиянин (21%), средним уровнем — 44%; высоким — более трети (35%).
Основными факторами, которые влияют на уровень научной грамотности, исследователи называют образование, медиапотребление, возраст и размер населенного пункта.
Россияне с невысоким уровнем научной грамотности, как правило, старше 60 лет (33%) с образование на уровне среднего и ниже (31–55%). Они живут в селах (32%) и информацию получают в основном по телевидению (43%).
Средним уровнем научной грамотности чаще всего обладают жители небольших населенных пунктах с численностью до 100 000 человек (48%) старше 45 лет (48-46%), имеющие среднее специальное образование (46%).
В группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь (61%) с высшим образованием (45%), активным потреблением интернета (49%), проживающие в Москве и Санкт-Петербурге (51%), а также в Северо-Западном федеральном округе (45%).
«По логике первым шагом в борьбе с низкой грамотностью должно стать признание людей, транслирующих лженаучные суждения, что их уровень знаний низкий и недостаточный. Но именно это почти невозможно: чем менее грамотен человек, тем больше убежден, что все знает, и не склонен к критическому мышлению», — считает руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова.