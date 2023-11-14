Директор департамента здравоохранения ХМАО, кандидат медицинских наук Алексей Добровольский выступил против запрета абортов
Мнение кандидата медицинских наук прозвучало на фоне последнего предложения патриарха РПЦ Кирилла о федеральном запрете на «склонение» к абортам и заявления сенатора Маргариты Павловой
«Должны ли аборты стать менее доступны? Вот на этот вопрос я ответил бы нет», – сказал Добровольский.
Он рассказал, что тридцать лет назад работал в больнице, куда привозили женщин с криминальными абортами (сделанными лицом без соответствующих компетенций – за это в УК России есть статья). "И я видел, как, несмотря на все усилия врачей, иногда молодые красивые женщины погибали в течение нескольких часов от тяжелейшего сепсиса", – продолжил Добровольский. Он отметил, что, говоря о сохранении жизни ребёнка, важно помнить и о жизни мамы.
"В первую очередь, нежелательная беременность не должна возникнуть – тогда не возникнет вопрос, как её прервать", – сказал Добровольский. По его словам, такие же силы, что сегодня чиновники тратят на борьбу с абортами, нужно тратить на санпросвет работников, просвещение молодёжи и подростков о методах контрацепции, в том числе после незащищённого секса.
Мнение кандидата медицинских наук прозвучало на фоне последнего предложения патриарха РПЦ Кирилла о федеральном запрете на "склонение" к абортам и заявления сенатора Маргариты Павловой, что "нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования", чтобы не упускалась их "детородная функция".
Российские власти активно обсуждают меры по ограничению прав женщин на аборт. Вопрос дошёл до Госдумы. Недавно штрафы за склонение к абортам ввели в Мордовии и Тверской области. От проведения абортов уже отказались частные клиники в Татарстане, Курской области и аннексированном Крыму.