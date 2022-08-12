Война с Украиной отбросила российскую экономику на 4 года назад
Военная агрессия России против Украины отбросила российскую экономику на четыре года назад и запустила процесс одного из самых продолжительных падений ВВП в современной истории России
Военная агрессия России против Украины отбросила российскую экономику на четыре года назад и запустила процесс одного из самых продолжительных падений ВВП в современной истории России. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики полагают, что по итогам второго квартала российский ВВП упал на 4,7% в годовом выражении. Агентство утверждает, что примерно такие же данные опубликует в пятницу Росстат.
«Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к своим размерам 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за более мягкой денежно-кредитной политики, поддерживающей спрос. Тем не менее в 2023 году экономика потеряет еще 2%, поскольку европейский запрет на энергоносители снизит экспорт», — заявил агентству экономист Александр Исаков.
Агентство отмечает, что первоначальные прогнозы резкого падения экономики свыше 10% ВВП по итогам 2022 года не оправдываются. Тем не менее проблем у экономики от этого меньше не становится: некоторые отрасли, например автопроизводство, парализованы, потребительские расходы не растут, граждане перешли в режим жесткой экономии. На этом фоне не приходится ждать восстановительного роста экономики, а сам кризис затянется, отмечает агентство.
«Кризис движется по очень плавной траектории. Экономика достигнет своей нижней точки в лучшем случае к середине 2023 года», — прогнозирует главный экономист по России банка ЦентроКредит Евгений Суворов.
Макроэкономическая стабильность — один из главных нарративов, который продвигают российские власти, пытаясь снизить «эффективность антироссийских санкций». Президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что от ограничений сильнее страдают сами западные страны, однако ни у США, ни у стран ЕС подобной динамики ВВП не наблюдается. Тем временем в России санкции привели к масштабным кризисам в целых отраслях, а российский бюджет может быть сведен к концу года со значительным дефицитом.