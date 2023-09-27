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Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
27.09.2023 21:20

Зиявудин Магомедов, осужденный в России на 19 лет, подал в британский суд многомиллиардный иск к «Росатому» и «Транснефти»

Магомедов требует выплатить почти 14 миллиардов долларов в качестве компенсации за свои активы, сообщает Reuters со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона

Зиявудин Магомедов, осужденный в России на 19 лет, подал в британский суд многомиллиардный иск к «Росатому» и «Транснефти»

Магомедов требует выплатить почти 14 миллиардов долларов в качестве компенсации за свои активы, сообщает Reuters со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона.

По данным агентства, Магомедов подал иск 20 июля против нескольких ответчиков, включая «Росатом», «Транснефть» и иностранных инвесторов. Бизнесмен утверждает, что после ареста в 2018 году по обвинению в хищениях он стал жертвой схемы по незаконной передаче его активов в пользу ответчиков, которую поддерживали российские власти.

Магомедов заявил, что власти РФ решили передать под контроль «Росатома» транспортную группу Fesco, которая управляет портами, в том числе портом во Владивостоке. Свою долю в Fesco он оценил в 8,8 миллиарда рублей.

Бизнесмен считает, что «Транснефть» вступила в сговор, чтобы отобрать у него и его брата Магомеда Магомедова долю в Новороссийском морском торговом порту (НМТП).

После ареста, утверждает истец, в «Транснефти» пообещали, что глава компании Николай Токарев поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным и добьется его освобождения, если Магомедов продаст акции за 750 миллионов долларов.

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