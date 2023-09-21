В Швейцарии прошел суд над бывшим бойцом белорусского СОБРа, которого обвиняют в «насильственном исчезновении» оппонентов Лукашенко в 1999 году
В швейцарском кантоне Санкт-Галлен 19 и 20 сентября рассматривали дело Юрия Гаравского — бывшего бойца специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси
В швейцарском кантоне Санкт-Галлен 19 и 20 сентября рассматривали дело Юрия Гаравского — бывшего бойца специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси.
Гаравского, попросившего в Швейцарии о международной защите, обвиняют в «насильственном исчезновении» трех политических оппонентов Александра Лукашенко весной и осенью 1999 года.
О своей причастности к их похищению и убийству Гаравский еще в 2019 году рассказал журналистам. Он подчеркнул, что готов подтвердить свои слова в суде. Но теперь, когда ему грозит до 20 лет тюрьмы, он отказывается от некоторых показаний.