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Как общество и государство манипулируют мужчинами, чтобы те жертвовали собой
Украина
10.06.2023 13:55

К иску Украины против России в Международный суд ООН с требованием прекратить войну присоединились 32 страны

К иску Украины против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием прекратить войну присоединились 32 страны. Об этом сообщается на сайте суда

К иску Украины против России в Международный суд ООН с требованием прекратить войну присоединились 32 страны

К иску Украины против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием прекратить войну присоединились 32 страны. Об этом сообщается на сайте суда.

Украина направила иск против России в Международный суд ООН через три дня после начала военного вторжения, 27 февраля 2022 года. В нем говорилось, что Россия в качестве предлога для вторжения использовала «искажение понятия геноцида», который якобы грозил русскоязычным жителям Донбасса.

Иск начали рассматривать 7 марта 2022 года, а 16 марта того же года суд призвал Москву прекратить военные действия. Российская сторона при этом отказалась участвовать в заседаниях.

9 июня, 14 судей Международного суда из 15 разрешили присоединиться к украинскому иску всем государствам Евросоюза, кроме Венгрии, а также Великобритании, Норвегии, Лихтенштейну, Канаде и Новой Зеландии.

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