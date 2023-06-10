К иску Украины против России в Международный суд ООН с требованием прекратить войну присоединились 32 страны
К иску Украины против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием прекратить войну присоединились 32 страны. Об этом сообщается на сайте суда
К иску Украины против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием прекратить войну присоединились 32 страны. Об этом сообщается на сайте суда.
Украина направила иск против России в Международный суд ООН через три дня после начала военного вторжения, 27 февраля 2022 года. В нем говорилось, что Россия в качестве предлога для вторжения использовала «искажение понятия геноцида», который якобы грозил русскоязычным жителям Донбасса.
Иск начали рассматривать 7 марта 2022 года, а 16 марта того же года суд призвал Москву прекратить военные действия. Российская сторона при этом отказалась участвовать в заседаниях.
9 июня, 14 судей Международного суда из 15 разрешили присоединиться к украинскому иску всем государствам Евросоюза, кроме Венгрии, а также Великобритании, Норвегии, Лихтенштейну, Канаде и Новой Зеландии.