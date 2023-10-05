Российские политзаключенные призвали к голодовке солидарности 30 октября
Несколько российских политиков и общественных деятелей, находящихся за решеткой и признанных политзаключенными, заявили, что проведут 30 октября однодневную голодовку
Как говорится в обращении, инициаторы акции хотят вернуть дню 30 октября "прежнее, снова актуальное название "день политического заключенного".
Несколько российских политиков и общественных деятелей, находящихся за решеткой и признанных политзаключенными, заявили, что проведут 30 октября однодневную голодовку и призвали всех, кто хочет оказать им поддержку, присоединиться к этой акции.
Текст обращения опубликован на сайте Алексея Навального. Кроме самого основателя ФБК, его подписали Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный и Вадим Останин.
Как говорится в обращении, инициаторы акции хотят вернуть дню 30 октября "прежнее, снова актуальное название "день политического заключенного". Сейчас в этот день отмечается день памяти жертв политических репрессий. Авторы обращения отмечают, что история этого дня началась 30 октября 1974, когда советские политзаключенные Кронид Любарский и Алексей Мурженко в Дубровлаге провели символическую однодневную голодовку, чтобы добиться признания статуса политзаключенного, отмены ограничений в переписке, посылках и передачах, увеличения количества свиданий с родственниками, получения полноценной медицинской помощи.
"Принимать пищу в этот день считалось "последним делом". Даже несмотря на то, что тюремные администрации по всей стране наказывали всех, кто отказывался от пищи в этот день, бросая их в ШИЗО и карцеры", — пишут Навальный и другие авторы обращения. Они также обращают внимание на то, что общество "Мемориал", которое устраивало акции в день памяти жертв репрессий, ликвидировано властями, "а политзаключенные снова есть, и много".
Приурочены ли к однодневной голодовке какие-то требования, в сообщении не говорится.
Весной 2021 года Навальный несколько недель держал голодовку, добиваясь медицинской помощи.