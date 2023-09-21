«Важные истории» и CIT подсчитали погибших за год мобилизованных и выяснили, что каждый пятый прожил менее двух месяцев с момента получения повестки
Журналисты на основе открытых данных и сообщений в СМИ составили список из 1,9 тысячи погибших мобилизованных, у которых была известна дата смерти
За год, прошедший с момента объявления «частичной» мобилизации в России, на фронте погибли не менее трех тысяч человек, получивших повестку и отправившихся воевать. Каждый пятый мобилизованный прожил менее двух месяцев, подсчитали «Важные истории» вместе с Conflict Intelligence Team (CIT).
Журналисты на основе открытых данных и сообщений в СМИ составили список из 1,9 тысячи погибших мобилизованных, у которых была известна дата смерти. Почти 20% из них прожили менее двух месяцев с момента призыва. Больше половины мобилизованных погибли в первые пять месяцев на фронте.
Аналитики CIT поясняют, что уже осенью после призыва часть мобилизованных «попала в мясорубку» в районе Сватово и Кременной в Луганской области, где ими пытались остановить прорыв украинских сил. «В начале [мобилизованными] забивали дыры, чтобы экстренно предотвратить обрушение фронта, насытить его живой силой. Рекорд от повестки до могилы — всего несколько дней», — говорят аналитики CIT.
Самому молодому погибшему из известных было 19 лет, самому старшему — 62 года. Больше половины погибших были в возрасте от 30 до 45 лет.
Местом самой массовой гибели мобилизованных стал лагерь под Макеевкой, попавший под обстрел в ночь на 1 января 2023 года. В ту ночь, как подсчитали журналисты, погибли не менее 139 мобилизованных из Самарской области. Минобороны России признало гибель 89 человек и обвинило самих мобилизованных, которые вопреки запретам включили и использовали мобильные телефоны, позволившие запеленговать их.
Еще одна крупная единовременная потеря пришлась на 24 октября 2022 года — эта дата смерти указана у 47 мобилизованных из списка «Важных историй». Не менее 18 погибших — из Волгоградской области. Они служили в 255-м полку и погибли вместе, когда их колонна попала под обстрел в районе Новой Каховки в Херсонской области.
Более 200 военнослужащих, погибших за год с момента объявления мобилизации, были из Свердловской области. В этот регион, как пишут «Важные истории», пришло больше всего похоронок.
Однако в пересчете на мужское население призывного возраста первое место по числу погибших занимает Чукотка, а второе — Бурятия, куда пришло более сотни похоронок.
Как отмечают журналисты, почти в каждом регионе страны уже похоронили хотя бы одного мобилизованного.