Польша построит электронный барьер на границе с Россией
Власти Польши собрались укрепить границу с Россией с помощью барьера с электронными системами, строительство которого начнется уже в этом году. Об этом сообщила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики
Власти Польши собрались укрепить границу с Россией с помощью барьера с электронными системами, строительство которого начнется уже в этом году. Об этом сообщила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики Анна Михальская, передает польское агентство PAP.
По ее словам, расширение периметральной охраны границы запланировано на участке у границы с Калининградской областью и у пограничной реки Буг рядом с Белоруссией и Украиной.
Сейчас на белорусской границе в дополнение к имеющемуся 5-метровому забору идет строительство 202-километрового барьера. Там уже установили столбы под камеры, позже появятся датчики и сенсоры.
В феврале стало известно о планах Польши построить стену на границе с Россией в рамках выполнения закона об укреплении безопасности страны, вступившего в силу в ноябре 2021-го.
Глава польской пограничной службы Томаш Прага говорил, что достроенная в июне многометровая стена стал ответом на действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в прошлом году создал миграционный кризис на границе.