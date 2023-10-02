Чехия стала второй после Германии страной, где конфисковали автомобиль с российскими номерами
Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксировали прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно как минимум об одном подобном случае
Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксировали прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно как минимум об одном подобном случае, пишут «Известия» со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата бундестага Евгения Шмидта.
В середине августа Шмидт направил запрос в правительство ФРГ, потребовав разъяснить позицию немецких властей касательно конфискации автомобилей с российскими номерами. Также он спросил, известно ли Берлину о случаях изъятия личных автомобилей в других странах ЕС.
В ответ Минфин сообщил, что знает об изъятии по меньшей мере одной машины с российской регистрацией в Чехии. Кроме того, ведомство заявило, что несколько других стран ЕС могут применить в отношении российских автомобилей те же меры, что и Германия. Минфин уточнил, что Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что толкуют запрет на автомобили так же, как и Германия.
Посольство Чехии в России сообщило, что не располагает сведениями о конфискации автомобиля с российской регистрацией.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала обновление к ответам на часто задаваемые вопросы, в котором пояснялось, что в соответствии с введенными в октябре санкциями россияне не могут ввозить в ЕС автомобили на российских номерах, ноутбуки, смартфоны, косметику и ряд других товаров.
После этого въезд автомобилей с российскими номерами закрыли Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша и Норвегия. Франция заявляла, что не планирует вводить запрет.