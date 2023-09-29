Власти Финляндии заплатят по 750 евро землевладельцам за разрешение строить укрепления у границы России
Силы обороны Финляндии заключают секретные соглашения с владельцами земельных участков возле границы с Россией, позволяющие военным начать фортификационные работы на их земле
Силы обороны Финляндии заключают секретные соглашения с владельцами земельных участков возле границы с Россией, позволяющие военным начать фортификационные работы на их земле. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
За подписание соглашения землевладельцам предлагают единовременную выплату в 750 евро. Помимо этого, землевладельцу выплачивается 4,8 тыс. евро за гектар территории, используемой армией для строительства.
Сообщить о начале работ власти должны за сутки. Силы обороны обещают размещать укрепления таким образом, чтобы «не навредить нормальному использованию объекта». При этом, согласно условиям договора, строительство может потребовать «модификации земли» и, при необходимости, вырубки кустов и деревьев.
Если землевладелец подписывает документ, Силы обороны страны также получают право проводить учения на арендованной территории 14 дней в году.
По информации газеты, подобные соглашения начали заключать еще шесть лет назад, однако лишь в мае 2022 года об этом стало известно общественности.
Как рассказал глава отдела обеспечения готовности Сил обороны Финляндии Саули Хонгисто, строительство на частной земле начнется только в случае чрезвычайной ситуации (к примеру, если поведение России станет угрожающим, уточняет Helsingin Sanomat).