В России началась вторая волна блокировок VPN по одному из самых распространенных и удобных протоколов WireGuard
В регионах России зарегистрирована вторая волна блокировок VPN по протоколу WireGuard, который технические специалисты называют одним из самых удобных и распространенных
В регионах России зарегистрирована вторая волна блокировок VPN по протоколу WireGuard, который технические специалисты называют одним из самых удобных и распространенных, пишет издание «Агентству» со ссылкой на проект по мониторингу ограничений в интернете и подтвердили двое экспертов. Первая волна блокировок была в августе, тогда были сложности в работе протоколов Wireguard, OpenVPN и IPSec.
О начале второй волны блокировок «Агентству» сообщили в проекте «Служба техподдержки НА СВЯЗИ», которая занимается исследованием блокировок интернета в России и отвечает на вопросы пользователей на эту тему. «На этой неделе в три раза выросло число жалоб о блокировках, которые мы получаем. Если в середине сентября мы получали 2-3 обращения в день, то сейчас их десятки в день», - рассказали в проекте.
«НА СВЯЗИ» получала на этой неделе жалобы на блокировки от пользователей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской, Ростовской, Липецкой, Калужской, Пензенской, Самарская, Рязанской, Белгородской, Воронежской, Вологодской и Владимирской областей. О том, что VPN по протоколу WireGuard прекращали работать, проекту сообщили абоненты «большой четверки» - МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле2», а также других провайдеров – Yota, «Трайтек», Skynet, «Акадо», «Эр-Телеком».
Автор телеграм-канала о интернет-блокировках «Эшер II» Филипп Кулин сказал «Агентству» о том, что его подписчики сообщают о росте числа блокировок WireGuard, а также о помехах в работе OpenVPN по протоколу PPTP. В комментариях к постам в его канале говорится о блокировках на сетях «Теле2», «Мегафона», «Билайна» и МТС.
Новую волну блокировок подтвердил «Агентству» и исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.
Преимущества созданного в 2015 году открытого протокола WireGuard в том, что он быстро устанавливает соединение, поддерживает высокую скорость трафика, а также имеет высокую криптографическую надежность, то есть его сложнее сломать, сказал «Агентству технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров. При этом, в отличии от некоторых других протоколов, которые изначально сделаны так, чтобы их было сложно блокировать, в нем не встроена защита от блокировок, добавил он.
Важность бесперебойной работы WireGuard в том, что это – один из нескольких самых распространенных протоколов, на которых работают коммерческие VPN (платные или имеющие иную монетизацию). «Если начинают блокировать WireGuard, то значительная часть коммерческих VPN работать не будет», - сказал Шакиров.
Первая волна блокировок VPN в России началась в первых числах августа и схлынула к концу того же месяца. Тогда блокировали не только WireGuard, но и другие протоколы - OpenVPN и IPSec.
Сбои в августе отмечались в различных регионах, но не стали повсеместными. VPN мог работать у одних абонентов одного и тоже оператора и не работать — у других.