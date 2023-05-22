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война в украине
Дмитрий Трещанин
МЕДИАЗОНА
22.05.2023 23:04

Схватка за Глотово

Что известно о белгородском рейде россиян, воюющих на стороне Украины

Схватка за Глотово

Утром 22 мая через КПП «Грайворон» на границе Белгородской области на территорию России вошла группа вооруженных людей на БМП и танках. Ответственность за нападение взяли на себя легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус — воюющие на стороне Украины соединения, в которых состоят россияне. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате атаки получили ранения восемь мирных жителей. «Медиазона» выяснила, что известно о рейде и его последствиях.

Атака

Незадолго до 10:00 в телеграм-канале легиона «Свобода России» — добровольческого соединения, где служат россияне, воюющие на стороне ВСУ — появилось видеообращение от его бойцов. Говоривший на камеру мужчина осуждал Путина и призывал россиян быть смелыми. «Не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой! Россия будет свободной!» — обещал он. Еще через час телеграм-канал призвал жителей приграничных регионов оставаться дома и не оказывать сопротивление.

В то же время в телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса» появилось видео с бойцами на фоне знака въезда в поселок Безлюдовка в Шебекинском районе Белгородской области. Закадровый голос утверждал, что бойцы корпуса пересекли границу России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков констатировал, что Грайвороновский городской округ находится под массированным обстрелом ВСУ с 9:00. Среди пострадавших населенных пунктов он назвал села Коинка (там снаряд попал в частный дом), Гора-Подол (там загорелся склад сена) и город Грайворон (там снаряды упал на территорию автотранспортного предприятия).

Тем временем украинские телеграм-каналы стали публиковать видео с обстрелом автомобильного пропускного пункта «Грайворон». Гладков назвал появление этих сообщений «массированной информационной атакой на Белгородскую область, призывающей к панике среди населения». Среди местных жителей нет ни раненых, ни убитых, нет и причин для эвакуации, уверял он.

Тогда же украинские каналы опубликовали видео с дрона ВСУ, наблюдающего, как танк въезжает на территорию КПП. Расположение зданий на территории КПП на видео с дрона совпало со спутниковыми снимками. Shot написал об «ожесточенном бое» с украинской диверсионно-разведывательной группой на границе Белгородской области у деревни Дроновка с применением военной техники с обеих сторон. Позже в украинских каналах распространилось видео, как утверждается, из КПП «Грайворон» — на нем лежит тело мужчины в камуфляже, вокруг разбросаны бумаги и российские паспорта, а закадровый голос говорит, что тот оказал сопротивление.

Около 14:00 «Свобода России» сообщил об «освобождении» села Козинка отрядами, которые в дальнейшем зашли в город Грайворон. Информацию о диверсантах в Грайворонском округе подтвердил и губернатор Гладков. Он сообщил, что с ними борются сотрудники погранслужбы, Росгвардии и ФСБ. А местные паблики уточнили, что диверсанты уже успели побывать и в доме культуры в селе Глотово — таким образом, за несколько часов они должны были пройти около шести километров. На видео из Грайворона местные жители предполагали по звукам выстрелов, что в деревню приехали боевые машины пехоты.

По данным пророссийского телеграм-канала «Рыбарь», всего на территорию России со стороны КПП «Грайворон» вошли два танка, один БТР и девять бронированных машин. Связанный с «ЧВК Вагнера» телеграм-канал Grey Zone утверждал, что бойцы пехоты диверсионной группы передвигались на грузовике КрАЗ и американских БМП, HMMWV и Cougar.

Около 17:00 Shot сообщил, что около 80 украинских диверсантов на двух танках и двух БТР снова находятся в районе села Козинка, откуда их выдавливают российские силовики — вероятно, в это время группа вторжения стала отходить обратно на территорию Украины. Baza сообщала, что одновременно бои идут в Глотово, где перестрелка происходит в жилом массиве, жителям которого приходится прятаться в подвалах зданий.

Последствия атаки

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ утверждает, что в ходе нападения пострадали 16 человек — 8 военных и 8 гражданских. Официально губернатор Гладков сообщал, что два человека были ранены после обстрела в селе Готово, еще трое — в Грайвороне; позже в ходе прямого эфира он уточнил, что всего ранены восемь человек. Baza писала, что ранения получили замглавы администрации Грайворона и два сотрудника МЧС. В этом селе снаряды также повредили три частных жилых дома, из-за чего те загорелись, и попали в здание администрации. Также Baza со ссылкой на источник утверждает, что как минимум 39 человек из числа нападавших были убиты и пятеро взяты в плен.

Около 16:00 в области был введен план «Эдельвейс», предполагающий сбор всего личного состава отделов внутренних дел для пресечения терроризма. Региональное управление МЧС сообщало, что эвакуация в области не объявлялась, но местные паблики выложили видео с колонной эвакуационных автобусов, двигавшихся в сторону Грайворона. В 18:00 губернатор Гладков объявил о введении в Белгородской области режима контртеррористической операции, который подразумевает контроль за телефонными и другими переговорами, ограничение доступа к тем или иным территориям, изъятие транспорта и другие ограничительные меры. Позже он сообщил, что большая часть жителей приграничных сел покинула их территорию — не уточняя, были ли они эвакуированы или уехали самостоятельно.

Цели

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал проникновение в Белгородскую область около 15:30. Владимиру Путину о случившемся доложили Минобороны, ФСБ и ее погранслужба, сказал он. По мнению Пескова, цель диверсии — отвлечь внимание от боев за Бахмут и «минимизировать политический эффект» от его возможной потери Украиной. Пророссийский «Рыбарь» отмечает, что еще одной целью было распространение паники среди населения — для этого специалисты ЦИПсО, к примеру, подключили к местным радиостанциям и стали транслировать на них призыв к местным жителям немедленно эвакуироваться. По версии источников Baza, основной целью диверсантов были «фотографии на территории России».

Источник RT сообщил, что проникновение диверсантов в Белгородскую область — это «ловушка», а российские военные «позволили им пройти до Грайвороновского района, чтобы там их ликвидировать». Эта версия вызвала возмущение пророссийского сегмента телеграма. «Не изнасиловали, а сам украл член и спрятал себе в задницу — вот как такое называется. — написал «Рыбарь». — Нет, чтобы взять и показать кадры объективного контроля, как эту ДРГ разматывают. Показать, как работают. Но у нас все под соусом "хитрого плана"».

Со стороны Украины вторжение прокомментировали представитель ГУР Андрей Юсов и советник офиса президента Михаил Подоляк. Юсов сказал, что в Белгородской области «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» проводили операцию по созданию «полосы безопасности» для защиты мирных украинцев. Он подчеркнул, что в операции участвовали исключительно граждане России. По его словам, в результате должна была повыситься безопасность украинского мирного населения, страдающего от «террористических атак и обстрелов со стороны террористических группировок».

Подоляк тоже подчеркнул, что Украина к атаке отношения не имеет. «Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России», — написал он в твиттере, очевидно ссылаясь на выступление Путина времен аннексии Крыма, когда российский президент говорил, что российскую военную форму можно купить в любом военторге.

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