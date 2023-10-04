Россия, США и ЕС провели секретные переговоры за несколько дней до обострения в Нагорном Карабахе
Высшие должностные лица США, ЕС и России встретились в Стамбуле для обсуждения противостояния в Нагорном Карабахе 17 сентября, всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал обстрел непризнанной республики
Высшие должностные лица США, ЕС и России встретились в Стамбуле для обсуждения противостояния в Нагорном Карабахе 17 сентября, всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал обстрел непризнанной республики, пишет издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По данным Politico, с российской стороны на встрече был спецпредставитель МИД России Игорь Ховаев, отвечающий за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. От США был старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно, а ЕС направил своего представителя в регионе Тойво Клаара.
На встрече, как утверждает источник издания, обсуждались усилия по оказанию давления на Азербайджан, чтобы тот прекратил девятимесячную блокаду анклава и разрешил пропускать конвои с гуманитарной помощью из Армении. По его словам, основное внимание уделили тому, «как заставить эти чертовы грузовики двигаться» и обеспечить поставки продовольствия и топлива жителям Нагорного Карабаха.
Эту встречу Politico называет редким случаем взаимодействия западных стран с Россией на высоком уровне после начала войны, когда дипломатические связи были практически разорваны. Представитель ЕС в заявлении, предоставленном Politico, написал, что «считает важным поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками, чтобы избежать недоразумений». В Госдепартаменте США встречу комментировать отказались.
Высокопоставленный американский чиновник пояснил изданию, что США нужна возможность работать с Россией по этому вопросу, потому что «Кремль по-прежнему контролирует ситуацию в регионе».
19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях» в районе Нагорного Карабаха и начал обстрел. Спустя сутки Баку взял регион под контроль, а стороны договорились о прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Азербайджан пообещал представить план по реинтеграции армян Нагорного Карабаха. Тем временем из региона начался исход в сторону Армении — его покинули уже более 100 тысяч жителей.