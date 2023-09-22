Роскомнадзор заблокировал самый кассовый фильм Якутии «Айта» усмотрев в картине пропаганду национализма в отношении русских
Роскомнадзор заблокировал на территории России самый кассовый фильм Якутии "Айта" известного якутского режиссера Степана Бурнашева. Картину удалили с российских стриминговых платформ, пишут «Ведомости»
Роскомнадзор заблокировал на территории России самый кассовый фильм Якутии "Айта" известного якутского режиссера Степана Бурнашева. Картину удалили с российских стриминговых платформ, пишут "Ведомости".
По данным издания, в Роскомнадзоре усмотрели в фильме "Айта" пропаганду национализма в отношении русских. "В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо", пояснил представитель надзорного ведомства.
По сюжету картины школьница по имени Айта совершает суицид, оставив в кармане записку с надписью "Афоня, я тебя ненавижу!". Афоня — имя русского полицейского, который накануне подвозил школьницу до дома после дискотеки с одноклассниками.
Девочка умирает в больнице, после чего выясняется, что она была беременна. Отец Айты и жители поселка решают, что полицейский ее изнасиловал, и хотят отомстить ему. Однако выясняется, что Афоня из записки -— якутский школьник из соседнего поселка. В конце фильма полицейский прощает отца погибшей и говорит, что хочет начать "жить по-другому".
Режиссер картины Степан Бурнашев после сообщения о блокировке пояснил, что фильм напротив о том, что "деление на "своих" и "чужих" может привести к трагедии", а миссия картины — сплотить людей. Он заявил, что не понимает причин блокировки.
Минкульт еще не изъял у "Айты" прокатное удостоверение. Фильм был представлен в феврале 2022 года, он собрал в прокате 26,4 миллиона рублей, был удостоен двух наград фестиваля авторского кино "Зимний" и стал самым кассовым якутским фильмом.