В России создадут систему контроля за валютными операциями
Правительство создает систему мониторинга операций в валюте, с помощью которой планирует следить за оттоком капитала из России. На это кабмин толкнуло нежелание бизнеса прислушиваться к предупреждениям власти
Правительство создает систему мониторинга операций в валюте, с помощью которой планирует следить за оттоком капитала из России, пишет «Коммерсант». На это кабмин, как анонимно признаются чиновники, толкнуло нежелание бизнеса прислушиваться к предупреждениям власти, отмечает газета.
Постоянный мониторинг вывода валюты из России должен стать стратегической мерой по контролю за курсом рубля, сказал газете высокопоставленный чиновник. Работа над такой системой, по его словам, «ведется».
Других подробностей по создаваемой системе издание не приводит.
Это лишь одна из мер по усилению валютного контроля, предпринятая российскими властями. В среду вечером также стало известно об указе Владимира Путина, который вводит обязательную продажу и продажу валютной выручки для некоторых компаний.
Список компаний, которые теперь должны сдавать валюту, официально обнародован не будет, как и сам указ (об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проекту Faridaily). Известно лишь, что в списке – холдинги, у которых доля экспорта в выручке превышает 60% (об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники). По данным Bloomberg, продавать валюту должны основные производители нефти в России. Попадание в список также зависело и от уровня доверия правительства к конкретной группе, пишет «Коммерсант». В перечне оказались те, кого подозревали в невозврате выручки для увеличения рентабельности холдинга.
«Им давали несколько месяцев, чтобы они вели себя открыто. Предупреждали, какой будет следующий шаг», — сказал журналистам собеседник, который участвовал в переговорах правительства и крупнейших экспортеров. О том, что обязательную продажу валютной выручки экспортеров ввели из-за отказа бизнеса соблюдать неформальные договоренности, также пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. По словам одного из собеседников, формально компании соблюдали такие договоренности, в но в реальности из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов оставалась в валюте.
«Еще в августе власти решили использовать убеждение, чтобы гарантировать, что экспортеры продадут свои доходы от экспорта на открытом рынке. Возможно, убеждение не так эффективно, как указ президента, потому что неподчинение последнему будет иметь более явные негативные последствия» — сказала журналистам Financial Times ведущий экономист по развивающимся рынкам в аналитической группе Oxford Economics Татьяна Орлова.
В среду Владимир Путин своим указом ввел обязательную продажу валютной выручки для отдельных экспортеров. Это решение в краткосрочной перспективе может усилить рубль и вернуть доллар в диапазон 95-90 рублей, говорят экономисты.