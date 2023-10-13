Меню
Экономика
RU / EN
ООН призвала Путина прекратить войну против Украины
13.10.2023 20:58

В России создадут систему контроля за валютными операциями

Правительство создает систему мониторинга операций в валюте, с помощью которой планирует следить за оттоком капитала из России. На это кабмин толкнуло нежелание бизнеса прислушиваться к предупреждениям власти

В России создадут систему контроля за валютными операциями

Правительство создает систему мониторинга операций в валюте, с помощью которой планирует следить за оттоком капитала из России, пишет «Коммерсант». На это кабмин, как анонимно признаются чиновники, толкнуло нежелание бизнеса прислушиваться к предупреждениям власти, отмечает газета.

Постоянный мониторинг вывода валюты из России должен стать стратегической мерой по контролю за курсом рубля, сказал газете высокопоставленный чиновник. Работа над такой системой, по его словам, «ведется».

Других подробностей по создаваемой системе издание не приводит.

Это лишь одна из мер по усилению валютного контроля, предпринятая российскими властями. В среду вечером также стало известно об указе Владимира Путина, который вводит обязательную продажу и продажу валютной выручки для некоторых компаний.

Список компаний, которые теперь должны сдавать валюту, официально обнародован не будет, как и сам указ (об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проекту Faridaily). Известно лишь, что в списке – холдинги, у которых доля экспорта в выручке превышает 60% (об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники). По данным Bloomberg, продавать валюту должны основные производители нефти в России. Попадание в список также зависело и от уровня доверия правительства к конкретной группе, пишет «Коммерсант». В перечне оказались те, кого подозревали в невозврате выручки для увеличения рентабельности холдинга.

«Им давали несколько месяцев, чтобы они вели себя открыто. Предупреждали, какой будет следующий шаг», — сказал журналистам собеседник, который участвовал в переговорах правительства и крупнейших экспортеров. О том, что обязательную продажу валютной выручки экспортеров ввели из-за отказа бизнеса соблюдать неформальные договоренности, также пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. По словам одного из собеседников, формально компании соблюдали такие договоренности, в но в реальности из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов оставалась в валюте.

«Еще в августе власти решили использовать убеждение, чтобы гарантировать, что экспортеры продадут свои доходы от экспорта на открытом рынке. Возможно, убеждение не так эффективно, как указ президента, потому что неподчинение последнему будет иметь более явные негативные последствия» — сказала журналистам Financial Times ведущий экономист по развивающимся рынкам в аналитической группе Oxford Economics Татьяна Орлова.

В среду Владимир Путин своим указом ввел обязательную продажу валютной выручки для отдельных экспортеров. Это решение в краткосрочной перспективе может усилить рубль и вернуть доллар в диапазон 95-90 рублей, говорят экономисты.

Сейчас на главной
Минкульт запретил показ последнего фильма Сокурова на фестивале в Москве. В нем Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини спорят о жизни
Минкульт запретил показ последнего фильма Сокурова на фестивале в Москве. В нем Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини спорят о жизни
Министерство культуры запретило показ фильма Александра Сокурова «Сказка», вышедшего в 2022 году, на фестивале КАРО.Арт, который проходит в Москве с 10 по 15 октября
Российские политзаключенные призвали к голодовке солидарности 30 октября
Российские политзаключенные призвали к голодовке солидарности 30 октября
Несколько российских политиков и общественных деятелей, находящихся за решеткой и признанных политзаключенными, заявили, что проведут 30 октября однодневную голодовку
«ВКонтакте» начал блокировать посты родственников мобилизованных, в которых они требуют вернуть близких домой
«ВКонтакте» начал блокировать посты родственников мобилизованных, в которых они требуют вернуть близких домой
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала как минимум несколько постов, в которых родственники мобилизованных требуют провести ротацию, дать близким отпуск и вернуть их домой
В мире
Россия, США и ЕС провели секретные переговоры за несколько дней до обострения в Нагорном Карабахе
Высшие должностные лица США, ЕС и России встретились в Стамбуле для обсуждения противостояния в Нагорном Карабахе 17 сентября, всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал обстрел непризнанной республики
Сентябрь в Европе стал самым жарким в истории наблюдений
Сентябрь в Европе стал самым жарким в истории наблюдений
Лето 2023 года стало самым жарким в истории наблюдений: температурные рекорды бились один за другим. Европейская служба по изучению изменения климата Copernicus ожидает, что этот год станет самым тёплым в истории человечества
Чехия стала второй после Германии страной, где конфисковали автомобиль с российскими номерами
чехия
Чехия стала второй после Германии страной, где конфисковали автомобиль с российскими номерами
Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксировали прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно как минимум об одном подобном случае
В России началась вторая волна блокировок VPN по одному из самых распространенных и удобных протоколов WireGuard
В России началась вторая волна блокировок VPN по одному из самых распространенных и удобных протоколов WireGuard
В регионах России зарегистрирована вторая волна блокировок VPN по протоколу WireGuard, который технические специалисты называют одним из самых удобных и распространенных
Власти Финляндии заплатят по 750 евро землевладельцам за разрешение строить укрепления у границы России
Силы обороны Финляндии заключают секретные соглашения с владельцами земельных участков возле границы с Россией, позволяющие военным начать фортификационные работы на их земле
В сентябре на Кубе раскрыли сеть вербовки местных жителей в российскую армию. Наемники рассказали, что их вербовал сотрудник РАН
В сентябре на Кубе раскрыли сеть вербовки местных жителей в российскую армию. Наемники рассказали, что их вербовал сотрудник РАН
Большинство кубинцев рассказали, что увидели в соцсетях посты от имени пользовательницы Елены Шуваловой, нацеленные на тех, кто хочет выехать с острова или уже находящихся в России
Россия намерена увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70%
Россия намерена увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70%
Правительство России намерено увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70% по сравнению с показателями нынешнего года, следует из документов, опубликованных на сайте российского Минфина
Отключи маячок и вези спокойно
Отключи маячок и вези спокойно
Практика предоставления поддельных координат кораблями в международных водах законна, и в итоге когда суда оказываются, например, у берегов Греции, возможности контроля за их перемещением существенно снижаются
Экономика
Правительство РФ рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей с продажи иностранного бизнеса в России
Российское правительство рассчитывает получить в 2023 году более 100 миллиардов рублей в качестве обязательного сбора, выплакивающегося при продаже иностранного бизнеса в России
Зиявудин Магомедов, осужденный в России на 19 лет, подал в британский суд многомиллиардный иск к «Росатому» и «Транснефти»
Зиявудин Магомедов, осужденный в России на 19 лет, подал в британский суд многомиллиардный иск к «Росатому» и «Транснефти»
Магомедов требует выплатить почти 14 миллиардов долларов в качестве компенсации за свои активы, сообщает Reuters со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона
Стоимость перелета экономклассом по России достигла максимума за 23 года
авиаперелеты
Стоимость перелета экономклассом по России достигла максимума за 23 года
По итогам пяти месяцев стоимость билетов в группе компаний «Аэрофлота» в среднем выросла на 10%. В Минтрансе предупреждали, что перелеты по России к лету могут подорожать на треть
Украина предлагает западным оружейным компаниям построить производства на ее земле
В конце мая 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с представителями британской оборонной компании BAE Systems договорился о запуске производства на украинской территории
Пашинян назвал потерю Шуши переломным моментом второй карабахской войны
нагорный карабах
Пашинян назвал потерю Шуши переломным моментом второй карабахской войны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переход Шуши под контроль Азербайджана стал переломным моментом в войне 2020 года
Угроза для Германии
Германия
Угроза для Германии
В начале июня рейтинги правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» выросли до рекордных значений. При нынешних уровнях поддержки она может выиграть ряд региональных выборов в Восточной Германии, а на федеральном уровне — занять второе место в Бундестаге на следующих выборах
Экономика
Медленный яд
В 2022 году Россия довольно быстро смогла организовать поставки критически важной импортной продукции в обход западных санкций, а также поставки несанкционных западных товаров через параллельный импорт. Однако в большинстве категорий санкционных товаров произошел провал