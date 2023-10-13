Минкульт запретил показ последнего фильма Сокурова на фестивале в Москве. В нем Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини спорят о жизни
Министерство культуры запретило показ фильма Александра Сокурова «Сказка», вышедшего в 2022 году, на фестивале КАРО.Арт, который проходит в Москве с 10 по 15 октября
Министерство культуры запретило показ фильма Александра Сокурова «Сказка», вышедшего в 2022 году, на фестивале КАРО.Арт, который проходит в Москве с 10 по 15 октября. Об этом сам режиссер написал в своем телеграм-канале.
«Только что поступило сообщение из Москвы: Минкульт запретил показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт. Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки», — пишет Сокуров.
Он предположил, что за этим последует отказ в выдаче фильму прокатного удостоверения и «негласный запрет на показ всех моих кинематографических работ, созданных ранее».
На сайте фестиваля говорится, что показ картины должен состояться 15 октября в 19:30 в кинотеатре «КАРО. Октябрь» на Новом Арбате. Вместе с этим запланирована встреча с самим Сокуровым. Ссылка на покупку билетов на сайте недоступна: «Не удалось загрузить данные сеанса», — говорится в описании ошибки.
Премьера черно-белого фильма «Сказка» прошла 6 августа 2022 года на кинофестивале в Локарно. Фильм основан на кадрах документальной хроники, его главные герои — Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль, которые встречаются в загробном мире и размышляют о своих жизнях. Сокуров отмечал, что «Сказка» станет его последней картиной.
Российская премьера «Сказки» прошла 3 июня на кинофестивале «Пример интонации» в Санкт-Петербурге.