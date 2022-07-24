Согласно соцопросам, немцы испытывают все больше страха перед будущим
Все большее число кризисов и их увеличивающаяся продолжительность лишают немцев уверенности в будущем и спокойного отношения к жизни. К такому выводу пришли ученые из Института исследований будущего
Все большее число кризисов и их увеличивающаяся продолжительность лишают немцев уверенности в будущем и спокойного отношения к жизни. К такому выводу пришли ученые из Института исследований будущего, основанного известным немецким футурологом, советником нескольких канцлеров Германии Хорстом Опашовски (Horst Opaschowski). Результаты их опроса опубликованы в воскресенье, 24 июля.
Социологи опросили об ожиданиях от будущего 1000 человек в марте 2019 года, то есть еще до пандемии COVID-19, и еще 1000 человек - в марте 2022-го, то есть спустя короткое время после начала российского вторжения в Украину. В результате они выяснили, что у жителей ФРГ заметным образом исчезает уверенность в стабильности и безопасности экономики и общества.
Доля респондентов, которые видят увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными, возросла с 60 процентов в 2019 году до 87 процентов в нынешнем. Три года назад лишь менее половины опрошенных (46 процентов) считали, что в Германии имеется все меньше доступного жилья, сейчас их доля составляет 83 процента. Восемь из десяти опрошенных уверены, что в будущем пожилых людей будет беспокоить недостаток социальных контактов, а также нехватка финансовых средств, в 2019 году об этом заявляли еще только шесть из десяти респондентов.
Более трех четвертей участников недавнего опроса (79 процентов) ожидают все более агрессивных настроений в обществе, которые будут вызывать все больше оскорблений, ненависти и готовности к насилию. Три года назад этого ожидала лишь половина (51 процент) опрошенных.
"Страх перед будущим распространяется все дальше, поскольку от политики все еще исходит слишком мало обнадеживающих сигналов, которые бы внушали уверенность", - заявил Хорст Опашовски в интервью dpa. По его словам, в Германии "доминируют скорее алармистские сообщения, которые вряд ли дают надежду на будущее". "Немцев во всех слоях населения объединяет лишь одно желание: они не хотят бояться будущего", - отметил футуролог.