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Армения
20.06.2023 12:41

Пашинян назвал потерю Шуши переломным моментом второй карабахской войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переход Шуши под контроль Азербайджана стал переломным моментом в войне 2020 года

Пашинян назвал потерю Шуши переломным моментом второй карабахской войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переход Шуши под контроль Азербайджана стал переломным моментом в войне 2020 года. Именно после него господин Пашинян подписал трехстороннее заявление с РФ и Азербайджаном о прекращении боевых действий в Карабахе 9 ноября 2020 года.

«Переломную роль сыграло падение Шуши... После потери Шуши под ударом оказывался Степанакерт, неизбежно усиливалось давление на Мартуни, а главное, 25 тыс. наших солдат оказывались под угрозой окружения»,— рассказал премьер на заседании парламентской комиссии по расследованию эскалации конфликта в Карабахе (цитата по «РИА Новости»).

Шуша — город, расположенный близ Степанакерта. С мая 1992 года город входил в состав Нагорно-Карабахской республики и перешел под контроль Азербайджана в ходе военных действий в 2020 году.

За последний месяц Армения и Азербайджан неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах на границе. 11 июня российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе зафиксировал два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе. 14 июня Ереван обвинил Баку в обстреле завода. Стороны также обменялись обвинениями 16 и 19 июня.

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