Корабли российского «теневого флота» отключают маячки и исчезают в международных водах при перевозках подсанкционной нефти
Практика предоставления поддельных координат кораблями в международных водах законна, и в итоге когда суда оказываются, например, у берегов Греции, возможности контроля за их перемещением существенно снижаются
С момента введения ограничений на покупку российской нефти и страхование перевозящих ее судов Россия накопила «теневой флот», состоящий преимущественно из старых танкеров, которые отключают маячки, чтобы их не видели системы слежения, и оказываются в международных водах, где их сложно контролировать, пишет Bloomberg.
На прошлой неделе, как выяснил Bloomberg, у южного побережья Греции встретились два российских танкера, один из которых перекачивал нефть в другой. Однако в спутниковых системах слежения за кораблями этой встречи будто бы не было — судя по ним, танкеры находились на расстоянии в несколько миль друг от друга. Это происходит потому, что экипажи танкеров, перевозящих российскую нефть, отключают транспондеры и предоставляют спутниковым системам слежения поддельные координаты.
Одним из кораблей был 26-летний танкер под названием Turba. Вторым — ненамного более молодой танкер Simba. Как отмечает Bloomberg, Turba раньше уже вызывала нарекания регулирующих органов из-за возраста и неудовлетворительных результатов проверок. Однако «теневой флот» России большей частью состоит именно из таких старых судов, пишет газета.
Еще несколько танкеров, стоящих бок о бок, также были замечены на прошлой неделе неподалеку от берегов Греции. Bloomberg предполагает, что в это время между ними тоже происходила перевалка нефти.
Этот флот позволяет России продолжать поставки топлива — зачастую по более высоким ценам, чем установленный Западом «потолок». По разным оценкам, около половины российской нефти перевозится такими танкерами, как Turba.
Практика предоставления поддельных координат кораблями в международных водах законна, и в итоге когда суда оказываются, например, у берегов Греции, возможности контроля за их перемещением существенно снижаются.
Греческие власти на запрос Bloomberg о комментарии не ответили. С владельцами кораблей журналистам связаться не удалось.