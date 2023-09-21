21.09.2023 14:57
Поисковые работы на месте обрушения дома в Балашихе окончены, число погибших достигло семи
Ночью из-под завалов дома в подмосковной Балашихе достали тела пятилетней девочки и ее матери, сообщили в МЧС России
Ночью из-под завалов дома в подмосковной Балашихе достали тела пятилетней девочки и ее матери, сообщили в МЧС России.
Как заявил глава ведомства Александр Куренков, именно их голоса слышали спасатели, когда произошло повторное обрушение конструкций дома.
«Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей. До этого они уже вывели из дома несколько человек», — рассказал Куренков.
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе произошел накануне утром. Когда спасатели разбирали завалы, произошло повторное обрушение конструкций, в результате двое из них погибли.
Всего погибли семь человек. Поисковые работы на месте завершены.