Украина внесла две немецкие станкостроительные компании в список «международных спонсоров войны»
НАПК внесло в список «международных спонсоров войны» две немецких компании, производящих высокоточные станки — SPINNER и DMG Mori
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» две немецких компании, производящих высокоточные станки — SPINNER и DMG Mori.
Они, по сведениям украинцев, продолжают работать с Россией, в том числе с военно-промышленным комплексом.
«Станки этих компаний продолжает удерживать и покупать РФ, несмотря на введенные санкции. Без них она не способна изготавливать оружие и компоненты к нему», — говорится в сообщении НАПК в соцсетях.
Агентство утверждает, что за время войны объем поставок продукции SPINNER в Россию вырос на 500%, а на сайте официального дистрибьютора компании в России, ООО «ШПИННЕР», говорится, что он работает в обычном режиме.
Дочерняя компания DMG Mori, по данным украинского ведомства, управляет в России Ульяновским станкостроительным заводом.
«В конце февраля 2022 года DMG Mori объявила об остановки всех продаж и обслуживания в России, а также всего производства на своем заводе в Ульяновске. На деле же DMG Mori остается активным участников на российском рынке, что противоречит ее официальным заявлениям», — утверждает НАПК.
На этой неделе НАПК объявило, что баварская компания SPINNER отправила свой станок U5-630 российскому Серовскому механическому заводу, и что станок уже находится в пути из Турции в Россию. Этот завод в числе прочего производит, по данным украинцев, гильзы для артиллерийских снарядов.
НАПК написало официальное письмо властям Германии и самой компании, в котором потребовало отменить поставку.
Немецко-японская компания DMG Mori в апреле этого года уже отвечала на обвинения в том, что продолжает работать в России, и заявляла, что с февраля прошлого года свернула все операции на российском рынке.