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Украина
20.06.2023 12:56

Украина предлагает западным оружейным компаниям построить производства на ее земле

В конце мая 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с представителями британской оборонной компании BAE Systems договорился о запуске производства на украинской территории

Украина предлагает западным оружейным компаниям построить производства на ее земле

Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о создании заводов на территории Украины. Об этом Reuters рассказал заместитель министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности страны Сергей Боев. По его словам, соответствующие контракты могут быть подписаны в течение нескольких месяцев.

«Мы ведем с ними (с иностранными производителями) очень детальные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контрактные соглашения», — сказал господин Боев агентству Reuters в кулуарах международного авиакосмического салона в парижском пригороде Ле-Бурже. Он уточнил, что в настоящее время вопрос создания в Украине производств обсуждается с производителями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.

«Для сдерживания агрессии в будущем Украине потребуется сильная оборонная промышленность. Вот почему международным партнерам следует приезжать в Украину, налаживать производство и делать ее частью системы безопасности свободного мира», — добавил господин Боев.

Агентство отмечает, что в рамках парижского авиасалона украинский министр также встречался с представителями международных компаний, специализирующихся на производстве беспилотников. Однако уточнить наименования этих компаний он отказался. «Мы обсуждали разные уровни сотрудничества. Некоторые компании выразили готовность проинвестировать производство беспилотников», — сказал Сергей Боев.

Однако, по словам неназванного источника в оборонной промышленности Европы, компании могут столкнуться с трудностями при получении согласия на создание производств в Украине из-за действующих на территории Европы правил и стандартов, касающихся испытаний беспилотников.

В августе 2022 года подразделение в Украине создала турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов. Компания также объявила о подготовке к строительству завода в стране. Ожидается, что там наладят сборку высотного дальнего беспилотника Bayraktar Aknc. Глава компании Халюк Байрактар говорил, что строительство завода должны завершить к 2024 году.

В конце мая 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с представителями британской оборонной компании BAE Systems договорился о запуске производства на украинской территории. По словам господина Зеленского, Украина намерена стать крупным региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции BAE Systems.

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