«ВКонтакте» начал блокировать посты родственников мобилизованных, в которых они требуют вернуть близких домой
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала как минимум несколько постов, в которых родственники мобилизованных требуют провести ротацию, дать близким отпуск и вернуть их домой
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала как минимум несколько постов, в которых родственники мобилизованных требуют провести ротацию, дать близким отпуск и вернуть их домой, обратили внимание издание «Важные истории».
В постах стоят хештеги #вернемребят, #ротация, #мобилизованнымпорадомой и другие похожие. «Я думаю, если будет больше обращений по поводу установления сроков службы по мобилизации, то этот вопрос все-таки решится положительно. Нужно просить чтобы срок установили год! Ведь мы все прекрасно знаем, что наши мужчины истощены как морально так и физически», — говорится в одном из постов.
В уведомлении о блокировке, которое видно при открытии постов, говорится, что материал заблокирован на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года, в котором идет речь о «недостоверной» информации о войне в Украине. При использовании VPN посты доступны.
Родственники мобилизованных регулярно жалуются на то, что их не меняют, и обращаются к власти с просьбами о ротации. 14 сентября более 100 женщин призвали ярославского губернатора попросить Путина и Минобороны установить сроки службы для мобилизованных. С такими же требованиями обращались к губернаторам жители Ленинградской, Ростовской и Белгородской областей.
15 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные вернутся домой только после завершения «специальной военной операции». «Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — сказал Картаполов.