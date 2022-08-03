В России появятся магазины, недоступные для простых граждан
Купить там товары смогут только дипломаты, консулы и сотрудники международных организаций
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, консулов и их семьи, а также сотрудников международных организаций, расположенных в России, пишет издание «Вот Так». Платить за покупки в таких duty free разрешили рублями, долларами или евро, и ценники напишут в этих валютах. Такое постановление кабмина от 26 июля 2022 года № 1330 опубликовано 27 июля на портале нормативных правовых актов Правительства и вступит в силу 27 августа.
Алкоголь, сигареты, конфеты, духи
В постановлении определили правила работы магазинов duty free для дипломатов. Их владельцем может стать только российская компания, которую учредит Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса.
Магазины откроют в Москве и Санкт-Петербурге. Там организуют круглосуточное видеонаблюдение. Данные с камер будут хранить не менее тридцати дней, а контролировать торговлю в duty free будут таможенники. Адреса и чертежи помещений торговых точек необходимо согласовать с таможенными органами и управлением обслуживания дипломатов при МИД.
Ассортимент определит владелец магазина, он же будет вести учет продаж в соответствии с требованиями российского законодательства о бухучете и налогах. Речь идет только о розничной торговле продукцией, помещенной под таможенную процедуру беспошлинной торговли. Это спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.
Согласно постановлению, крупные партии алкоголя для проведения официальных мероприятий будут продавать в беспошлинных магазинах по заявке от диппредставительств, консульств и международных организаций. В заявке следует указать цель покупки и необходимое количество спиртного. Она должна
«Идея открытия спецмагазинов для дипломатов не новая, — сказал «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Еще в советские времена мои знакомые работали за границей, и там были магазины для дипломатов, в которых были определенные скидки. Эти торговые точки дают возможность дипломатам свободно покупать товары, которые они не могут завезти или купить в стране пребывания». По словам сенатора, для страны, в которой расположены duty free, они становятся дополнительным источником получения валюты.
Предъявите документы
Купить что-то в магазинах беспошлинной торговли можно будет только в розницу и при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение и аккредитацию при МИД. Сделать покупки могут:
- дипломатические представительства, дипломатический персонал (послы, посланники, советники, торговые представители, секретари, атташе) и члены их семей;
- консульские учреждения, консульские должностные лица (генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент) и проживающие с ними родственники;
- представительства государств при международных организациях и их сотрудники;
- международные организации или их представительства, расположенные в России, и их персонал.
Дипломатам разрешили оплачивать товар рублями, долларами и евро. После покупки дадут кассовый чек с надписью «Duty Free». В чеке или приравненном к нему бланке могут указать сведения о покупателе. Эта информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД.
Импортные товары, выставленные на продажу в магазинах duty free, освобождают от ввозных таможенных пошлин и НДС. Обычно такие магазины расположены в аэропортах, на вокзалах, в морских портах, на автомобильных пограничных пунктах. В СССР первые такие магазины появились в Шереметьеве в 1988 году, а сейчас они есть во многих аэропортах.
Был в СССР и аналог будущих торговых точек — сеть фирменных магазинов «Березка». Там продавали продукты, одежду, технику за иностранную валюту, но не только дипломатам, но и зарубежным специалистам, а за сертификаты, бонны — советским загранработникам, включая военных и переводчиков, морякам загранплавания.