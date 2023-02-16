Меню
Политика
RU / EN
Треть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли
цензура
Андрей Перцев
RIDDLE
16.02.2023 00:42

Звездные войны

Как и зачем Кремль борется с не поддерживающими войну артистами

Звездные войны

Российские власти продолжают борьбу с оппозиционно-настроенными музыкантами и артистами. Их признают иноагентами и возбуждают уголовные дела. Концерты неугодных исполнителей и музыкальных групп отменяются. Критикующих войну актеров увольняют из театров. Депутаты, чувствуя настроения вышестоящего начальства, предлагают вырезать из кинофильмов сцены с опальными артистами или помечать их в титрах как «предателей».

В Кремле хотели бы полной поддержки войны от деятелей культуры, но получают ее только от сверхлояльных и близких к власти актеров и музыкантов, популярных у старшего поколения. Исполнители и исполнительницы, популярные среди молодежи, критикуют действия власти и начало войны. Это поле битвы Кремль проигрывает и действует привычным ему способом — запрещает и репрессирует. Проблемы это не решает и лишь подогревает интерес молодых людей к оппозиционным артистам и музыкантам.

В бой идут одни старики

Российская музыкальная сцена, кино и театральная индустрия с начала войны оказались поделены на три лагеря. В одном из них находятся звезды, осуждающие вторжение, во втором — публично не поддержавшие его, в третьем — персонажи, выразившие полную лояльность российской власти и поддержку войне. В первых двух лагерях находится значительное число исполнителей и актеров, это люди действительно популярные (в первую очередь в молодежной аудитории). В поддержку войны высказались либо звезды второго и третьего эшелона (например, Юлия Чичерина), либо артисты, чью аудиторию составляет старшее поколение россиян. Кремль эта ситуация явно не устраивала и не устраивает. По социологическим опросам молодые люди наиболее скептично настроены в отношении войны и власти в целом, а «лидеры мнений» — популярные рэперы и рокеры — со своей аудиторией солидарны и не пытаются переубедить ее в нужном власти ключе.

Кто из российских звезд выступил с провоенными заявлениями? Как правило, это персонажи, завязанные на свое продвижение через телеканалы, или зарабатывающие выступлениями на корпоративах крупных государственных или окологосударственных компаний. Они давно лояльны власти, потому что понимают — она источник их благополучия. Работают эти исполнители и актеры в основном на старшую аудиторию, которая как раз телевизор и смотрит. Для звезд второго эшелона (типа Сергея Галанина или Александра Скляра) или тем более третьего эшелона поддержка войны стала шансом заработать на организованных властью концертах. Лояльность таких артистов ничего не прибавляет рейтингам власти и не увеличивает степень поддержки войны в обществе. К примеру, на YouTube «Зверобоя», чьи песни транслируют по ТВ, а сама группа выступает на концертах на Васильевском спуске Кремля, подписано всего 46,5 тысяч человек. Группа Сергея Галанина «Серьга» имеет 11,5 тысяч подписчиков. Поп-певец Олег Газманов, который давно играет в стиле патриотического попа, может похвастаться почти 300-ми тысячами подписчиков. У самого раскрученного представителя «z-сцены» Шамана — 1,8 млн подписчиков.

Сравним эти цифры с запрещенным Little Big (7,2 млн подписчиков) или Моргенштерном (11 млн подписчиков). Не стремившийся в поп-чарты Оксимирон без всякой медийной поддержки (в отличие от Шамана) имеет 2 млн подписчиков. При этом надо понимать, что YouTube для российской аудитории, особенно для молодого поколения, это новый телевизор, а не нишевая площадка. А телеаудитория и так представляет собой электорат Путина, который выступает за войну. Она смотрит «Z-концерты» и клипы потому, что медиаменеджеры ничего другого ей не предлагают, а общий сигнал этого творчества совпадает с сигналом пропагандистских передач и ничего ему не прибавляет.

Кэнселинг по-кремлевски

Звездам первой величины поддержка государства не нужна, их аудитория не смотрит телевизор, а может найти клипы и концерты любимого исполнителя в YouTube. На их концертах будут распроданы билеты, за которые заплатят зрители, а не государство. То же самое касается и по-настоящему популярных актеров и телеведущих — они могут зарабатывать сами с помощью того же YouTube и выступлений. Звезды первой величины могут позволить себе независимость и делают это. Власть не может заставить этих людей поддерживать войну и поэтому репрессирует их как может: самых рьяных критиков помещает в ряды иноагентов и возбуждает дела, умеренным — запрещают концерты в России и отстраняют их от эфира.

Достается от государства даже тиктокерам. Одного из самых популярных блогеров — Некоглая — задержали и депортировали из России после того, как он спародировал жесты российского военного, который выкидывал из своего окопа гранату. При этом Некоглай не критиковал войну, армию в целом и даже этого солдата. Блогер заявил, что перед депортацией его пытали в полиции и даже угрожали изнасилованием.

Параллельно власти стремятся провести «импортозамещение», пытаясь раскрутить в YouTube новых звезд, типа певца Шамана или Акима Апачева, либо вдохнуть новую жизнь в уже привычных исполнителей (примером может служить клип патриотических рок-звезд «Я остаюсь»). Но провластные исполнители и актеры проигрывают популярным собратьям, которых государство не поддерживает.

В итоге Кремль, который пытается применять к музыкантам, телеведущим и актерам цензуру, запретить их, репрессировать и лишить средств к существованию, проигрывает это поле битвы. Оксимирона продолжают смотреть после объявления иноагентом и признания одной из его песен экстремистской: его новые клипы на YouTube набирают стабильные 13−14 млн просмотров. У Шамана при всей медийной поддержке последние песни получали 2−3 млн.

На этом фоне для молодых зрителей и слушателей заявления о том, что в России, в отличие от западных стран, никто не «отменяет» деятелей культуры, звучат фальшиво. Раньше молодые люди могли без проблем сходить на концерт любимого исполнителя в своем родном или соседнем городе. Сейчас сделать этого не получится. У аудитории, даже если часть ее была и остается деполитизированной, неизбежно возникнут вопросы. А почему концерты любимой звезды отменили? Что, собственно, произошло? Почему музыкант, чье творчество мне нравится, выступает против власти и войны? Эти вопросы с логической точки зрения неизбежны. Параллельно радикализируются и сами звезды, попавшие под репрессии и запреты. Вместо умеренно оппозиционных артистов Кремль получает политизированных и даже политических деятелей культуры. Оксимирон пишет антикремлевские песни на политические темы. Монеточка записывает юмористические тиктоки с критикой власти. Максим Галкин сосредоточился на политической сатире. Тиктокер Некоглай донатит ВСУ Украины. Творчество артистов неизбежно воздействует на их аудиторию — табуированные темы становятся публично проговоренными. Для этого достаточно посмотреть, как аудитория оценила клип Оксимирона «Ойда» — комментаторы хвалят политизированность песни, сравнивают ее с творчеством оппозиционных рокеров в СССР.

В истории немало примеров, когда музыканты оказывали серьезное влияние на антивоенные или оппозиционные настроения граждан. Например, против войны США во Вьетнаме выступали многие рок-звезды, в том числе Джон Леннон. Они были одними из главных моральных авторитетов и лидеров антивоенно-настроенной молодежи, которая в итоге одержала верх. Еще больше нынешняя ситуация походит на времена позднего СССР, когда старшее поколение смотрело «разрешенную» эстраду по ТВ и ходило на одобренные чиновниками концерты в филармонии, а молодежь переписывала кассеты «запрещенных» «Кино», «Аквариума» и ДДТ (последние две группы оказались под запретом и сейчас). Словосочетание «запрещенная группа» было синонимом «качественной группы». Концерты таких артистов проходили в полуподпольных или подпольных условиях, зрители могли попасть в милицейский участок, чтобы послушать своего любимого музыканта фанатам иногда приходилось выезжать в другой город. Сейчас таких трудностей нет: кассеты переписывать совсем необязательно, есть YouTube или сервисы прослушивания музыки. Очень хочешь попасть на концерт? Можно отправиться в Казахстан или Армению, где запрещенные звезды теперь часто выступают. Нет денег на дорогу? К твоим услугам YouTube.

Власть пытается отгородиться от волны оппозиционных критиков не только запретами, но и формирующими опросами. Например, согласно исследованию ВЦИОМ, самый популярный российский певец — это Олег Газманов. Мы вспоминаем его 300 тысяч подписчиков на YouTube и удивляемся — а так вообще можно было? Даже Шаман, которому было отдано второе место, в качестве нового официально-объявленного короля российской сцены выглядел бы правдоподобнее. Однако эти опросы работают на ту же самую аудиторию, которая и так поддерживает власть.

После распада СССР прежде запрещенные рокеры стали собирать стадионы, а множество разрешенных артистов, выступавших по ТВ и филармониям, стали завсегдатаями провинциальных ДК. Критики войны свои стадионы уже и так собирали. Вполне возможно, настанет время, когда они будут собирать площади.

Материалы по теме
Лаврова, Конашенкова и Небензю вызвали в суд по делу автора телеграм-канала «Протестный МГУ»
Проектная мощность репрессий
Российские СМИ подвергли цензуре выступление Зеленского на саммите G20
Сейчас на главной
Европарламент призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили и позволить ему пройти лечение за границей
Европарламент
Европарламент призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили и позволить ему пройти лечение за границей
В начале февраля суд в Тбилиси отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили о переводе их подзащитного в берлинскую клинику для лечения
Общество
Российских студентов заставляют подписывать согласие на досрочный призыв
Учащимся положена отсрочка от призыва, но если они досрочно сдадут выпускные экзамены, то уже весной могут получить повестки в военкомат
Бывшая жена Путина срочно продает квартиры в Испании, опасаясь санкций
Испания
Бывшая жена Путина срочно продает квартиры в Испании, опасаясь санкций
Бывшая супруга президента РФ Людмила Очеретная вместе со своим новым мужем Артуром Очеретным продают недвижимость в Испании из-за опасений попасть под санкции ЕС
Премьер Швеции прокомментировал возможность предоставления Украине истребителей Gripen
швеция
Премьер Швеции прокомментировал возможность предоставления Украине истребителей Gripen
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил будущего решения о предоставлении Украине боевых самолетов, но отметил, что такая помощь потребует международной коалиции
В Казахстане отменили закон о привилегиях Назарбаеву и его семье
Закон позволял Назарбаеву пожизненно обращаться с инициативами к государственным органам страны, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства
Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии выслали из страны
Эстония
Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии выслали из страны
Вид на жительство иностранца в Эстонии может быть аннулирован, если он представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности
В Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая
Верховная Рада
В Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая
Группа депутатов внесла в Верховную Раду законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая. Документ опубликован на сайте парламента
Бизнес
Российские стоматологи столкнулись с проблемами с закупкой зарубежных препаратов и медицинских принадлежностей
У российских стоматологических клиник возникли проблемы с закупками «Убистезина» — популярного препарата для местного обезболивания на основе артикаина
От гибридной до гражданской
война в украине
От гибридной до гражданской
На протяжении всего первого года войны в Украине главным медийным образом российской агрессии и главным примером крупного российского воинского подразделения была ЧВК «Вагнер». Однако в боевых действиях в Украине принимают участие и другие парамилитарные формирования
Иркутский губернатор встретился с подставными «родственниками» мобилизованных
война в украине
Иркутский губернатор встретился с подставными «родственниками» мобилизованных
Игорь Кобзев якобы встретился с женами иркутских мобилизованных, которые 8 февраля рассказали, что их из теробороны перевели в штурмовики и заставляют идти в атаку
В центре Москвы обнаружился срочно отремонтированный перед войной с Украиной спецвокзал
Владимир Путин
В центре Москвы обнаружился срочно отремонтированный перед войной с Украиной спецвокзал
Компания «РемСтройСервис» опубликовала подробные фото вокзала в качестве примера своей работы
Между бункером и бронепоездом
Владимир Путин
Между бункером и бронепоездом
Владимир Путин все чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на поезде. Для этого он пользуется бронированным спецсоставом. Поезд был подготовлен для президента еще в 2014-2015 годах, но постоянно ездить на нем глава государства начал во второй половине 2021 года
В Казахстане поменяют три тысячи «идеологически устаревших» названий городов и улиц
В Казахстане намерены сменить названия городов и улиц, заявил вице-премьер Алтай Кульгинов. Он уточнил, что в республике на 2022–2025 годы действует дорожная карта по переименованию «идеологически устаревших» названий
Майя Санду заявила о попытках изменить конституционный строй в стране
Майя Санду
Майя Санду заявила о попытках изменить конституционный строй в стране
9 февраля господин Зеленский в ходе выступления в Евросовете сказал, что украинская разведка перехватила план России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии
Власти Европы выделили почти €800 млрд на смягчение последствий энергокризиса
Энергокризис
Власти Европы выделили почти €800 млрд на смягчение последствий энергокризиса
По подсчетам брюссельской исследовательской организации Bruegel, власти европейских стран выделили €792 млрд на то, чтобы защитить население и бизнес от резкого роста цен на электроэнергию
Армия России в течение двух недель понесла наибольшие потери с начала войны
По данным Министерство обороны Великобритании, в последние две недели армия России, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с первой недели полномасштабного вторжения в Украину
Громады и глубинный народ
реформы в Украине
Громады и глубинный народ
Спустя почти год после начала российского вторжения в Украину практически все наблюдатели согласны, что вооруженные силы Украины оказались на порядки более эффективными, чем от них ожидали и агрессоры, и союзники
Большая часть Астрахани осталась без воды из-за проблем с электричеством
Астрахань
Большая часть Астрахани осталась без воды из-за проблем с электричеством
Подача холодного водоснабжения в левобережную часть Астрахани, где проживает большая часть населения города, приостановлена из-за аварийного отключения электричества