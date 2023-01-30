Проектная мощность репрессий
С начала декабря российские власти каждый день находят одного иностранного агента и заводят одно уголовное дело
Более 30 новых уголовных дел было заведено в России на противников войны за 11-й месяц войны — с 24 декабря по 24 января. Число фигурантов административных дел о «дискредитации» увеличилось на 43; с начала войны по этой административной статье преследовалось более 5600 человек. Минюст «выявил» в январе 36 новых иностранных агентов, а всего с начала войны их обнаружено 220. Число возбужденных административных дел по «политическим» статьям измеряется десятками тысяч. Так, за первую половину 2022 года в суды поступили такие дела в отношении почти 23 500 человек. Из них 1729 получили административный арест, а 390 были приговорены к принудительным работам. Репрессии работают: так, в январе число задержаний за проявления протеста против войны составило 22 человека, и это абсолютный минимум за 11 месяцев. По остальным показателям уровень репрессивного давления соответствует тому, что наблюдалось в предыдущем месяце. Однако вал уголовных дел и признания людей и организаций иностранными агентами (по одному делу и одному иноагенту в день в течение последних двух месяцев) — показатель высокой интенсивности репрессий.
По данным регулярного месячного мониторинга ОВД-Инфо, с 24 декабря по 24 января 22 человека были задержаны за выражение антивоенной позиции, а общее число таких задержаний с начала войны достигло 19 535 случаев. Число фигурантов открытых против противников войны уголовных дел увеличилось в январе на 31 и достигло 420 (такой же прирост дел наблюдался в декабре). Кроме того, 43 административных дела было заведено по статье о «дискредитации армии» (ст. 20.3.3 КоАП), и общее число фигурантов дел по этой статье с начала войны составило 5601 человек. Согласно принятому в этом году репрессивному законодательству повторное нарушение по этой статье при наличии уже имеющегося постановления позволяет начать уголовное преследование.
Помимо этого, Минюст «выявил» за отчетный период (по 24 января) 36 новых иностранных агентов и включил их в свой реестр (в декабре было 32). Таким образом, Минюст вышел на проектную мощность — один иноагент в день. Всего за 11 месяцев иноагентами были признаны 220 лиц и организаций. При этом правительство 14 января утвердило «Положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов», определяющее новые формы давления на них. Роскомнадзор за отчетный период заблокировал 570 ресурсов.
Таким образом, в целом интенсивность репрессивных действий осталась примерно на том же уровне, что и в декабре. Однако число задержаний оказалось минимальным за все 11 месяцев войны, что свидетельствует о низкой уличной протестной активности.
Введенная вскоре после начала войны в Украине статья 20.3.3 КоАП о «дискредитации армии РФ» стала ключевым инструментом репрессий в отношении противников войны во второй половине 2022 года. Под «дискредитацию» попадают, например, порча изображений с буквой Z, посты в соцсетях и слово «спецоперация» в кавычках. Всего по этой статье к концу ноября завели 5159 дел и выписали штрафов на 85 млн рублей, пишет ОВД-Инфо в своей сводке.
Впрочем, статистика применения этой статьи не дает общей картины репрессий в отношении антивоенной позиции. В начале года основным инструментом преследования была статья 20.2 КоАП, которую вменяют участникам «несогласованных» акций. За первую половину 2022 года, по данным судебного департамента, в суды поступили 16 196 дел по этой статье, 12 352 дела закончились назначением штрафа (общая сумма штрафов по «вступившим в законную силу» постановлениям составила 72 529 тыс. рублей), 1465 — административным арестом и еще 361 — обязательными работами.
В целом же размах политически мотивированных репрессий по административным делам определяется использованием статей, репрессирующих за участие в акциях (ст. 20.2, 20.2.2 КоАП), упомянутой выше статьи о «дискредитации армии», а также так называемых антиэкстремистских статей (ст. 20.3, 20.3.1, 20.29 КоАП). Всего по этим статьям за первую половину 2022 года в суды поступило около 23 450 дел. В отношении 1729 человек вынесены постановления об административном аресте и в отношении еще 390 — о привлечении к принудительным работам.
Однако существует также статистика отказа судов от рассмотрения таких дел. Так, по статье о «дискредитации» «Медиазона» зафиксировала минимум 127 дел, прекращенных в судах, и еще 409 дел, возвращенных в полицию. Судьи возвращают дела в полицию за мелкие нарушения в оформлении протоколов, отсутствие доказательств, что пост в интернете написан непосредственно владельцем аккаунта, и некачественные экспертизы, пишет ОВД-Инфо. К примеру, в постановлении к делу по статье 20.3.3 КоАП РФ Выборгского районного суда Санкт-Петербурга написано, что зеленая лента и надпись «МИРУ МИР» «не свидетельствуют о совершении действий, направленных на дискредитацию или умаление авторитета Вооруженных Сил РФ». А Увельский районный суд в Челябинской области запросил у полицейских экспертизу о том, что лозунг «Нет войне» дискредитирует ВС РФ, рассказывает ОВД-Инфо. В результате МВД и Минюст озаботились составлением методичек о порядке использования статьи о «дискредитации».
Впрочем, схожая картина «отбраковки» наблюдается по всей линейке политически мотивированных административных судебных преследований. Так, по данным судебного департамента, из 23 450 дел, поступивших в суды за первую половину 2022 года, 2150 были возвращены в полицию, а 803 прекращены. То есть доля возврата здесь даже несколько выше — около 13%.