«Горшочек, не вари!»
ФСИН заявила, что российские изоляторы заполнены на 96%
ФСИН России заявила о нехватке мест в СИЗО — по данным ведомства, российские изоляторы заполнены на 96%. Однако правозащитники настаивают, что в московских изоляторах наблюдается серьезное превышение лимита наполнения, и указывают на сотни «лишних» арестантов в одном только СИЗО-1 («Матросская Тишина»). Опрос представителей региональных управлений ФСИН и членов ОНК и убедился, что в ряде регионов ситуация схожа со столичной.
По состоянию на 1 августа в российских СИЗО содержалось 114 172 человека, сообщили во ФСИН РФ. При этом изоляторы страны рассчитаны в общей сложности на 118 495 человек. «Общий лимит наполнения не превышен,— сделали вывод в федеральной ФСИН.— Это число (количество арестантов на 1 августа) меньше общего лимита наполнения на 4%».
В ведомстве отметили, что в мае ситуация была даже хуже: тогда в российских СИЗО содержалось на 545 человек больше.
Напомним, в мае член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева заявляла, что столичные СИЗО столкнулись с «жутким перелимитом». По ее словам, они рассчитаны на 9 тыс. человек, но их оказалось на 2786 больше. Тогда же проблему превышения лимита подтвердили во ФСИН России. Начальник управления исполнения приговоров и специального учета Игорь Вединяпин заявлял, что четверть российских изоляторов — 50 из 203 — переполнены. При этом собеседники в региональных ОНК и управлениях ФСИН в мае называли в качестве одной из причин «перелимита» специальную военную операцию, из-за которой часть помещений российских СИЗО и колоний отвели под граждан Украины.
В конце июля Ева Меркачева и адвокат Любовь Волкова проверили условия содержания людей в «Матросской Тишине» (СИЗО-1 Москвы). Как утверждает госпожа Меркачева, они зафиксировали «перелимит» изолятора на 43%: «Здесь "лишних" больше 600 заключенных. Хотя официально говорят про меньшее количество, потому что при подсчетах добавляют к площади камер еще и площадь больницы». Особенно тяжелая ситуация в третьем корпусе: «Люди спят на полу, камеры и коридоры в грибке, черные туалеты, ржавые трубы. Мрак». Правозащитница подчеркивает, что администрация СИЗО «не спорит» о проблеме «перелимита» и «обещает» расселить самые «тяжелые» камеры. Но никто не знает, куда деть 600 «лишних» человек, многие из которых арестованы по подозрению в экономических преступлениях.
По словам госпожи Меркачевой, в Москве «и по всей стране» проблему переполнения решали переводами арестантов в соседние регионы: «Но теперь отправлять некуда — забиты буквально все СИЗО. Например, москвичей соседние регионы не принимают, говорят прямо: извините, у нас своих полно, селить некуда».
Правозащитница указывает, что сотрудники Следственного комитета «в последние месяцы все чаще выходят с ходатайствами об аресте», причем по таким делам, по которым раньше, как правило, назначались домашний арест или подписка о невыезде.
«Это экономические преступления и даже мелкие кражи,— говорит она.— Хотя сейчас все в такой ситуации, что из страны и не выехать никуда. И значит, человека можно точно оставить под подпиской, а не помещать в СИЗО. Но сажают всех. Вероятно, следователи не хотят работать — или у них существует какая-то норма "арестной" отчетности».
Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин говорит, что «перелимит» СИЗО Петербурга и Ленобласти наблюдается с прошлого года: «Суды продолжают избыточно и необоснованно применять заключение под стражу в качестве основной меры пресечения. Несмотря на позицию Верховного суда, обязывающего судей оценивать возможность избрания иной, более мягкой, меры пресечения». Он указывает, что руководство СИЗО просто не может отказать в принятии новых заключенных из своего региона, даже если их негде расселять: «В таких случаях, как правило, по распоряжению руководителя СИЗО происходит "уплотнение" камеры — туда добавляют дополнительные спальные места». Однако в петербургской ОНК заявили, что последние проверки не выявляли переполненности. Проблема была, соглашается член комиссии Андрей Малков, однако ее «решили», открыв изолятор «Кресты-2». В Петербурге, напомним, расположены шесть СИЗО общей наполняемостью 7,1 тыс. человек.
Хроническую перегрузку СИЗО признает региональное управление ФСИН Ставрополья. Лимит в Пятигорске и Ставрополе превышен по меньшей мере на 700 человек. Управление ФСИН Краснодарского края ответило лишь, что им «принимаются меры по недопущению переполненности СИЗО». В ответе подчеркивается, что все арестанты «обеспечены индивидуальными спальными местами и постельными принадлежностями». Председатель ОНК Краснодарского края Анзаур Ахиджак заявил, что заключенных с Украины в СИЗО на территории региона «нет и не было», а переполнение на 40–50 человек «может происходить накануне праздничных дней», когда задержанных переводят в следственные изоляторы из изоляторов временного содержания.
Ранее самым тяжелым в плане переполненности СИЗО регионом правозащитники называли Ростовскую область. Здесь находятся пять изоляторов, рассчитанных в сумме на 3,6 тыс. человек. В мае глава местной ОНК Игорь Омельченко подтверждал «перелимит почти каждого СИЗО региона на 100–300 человек». Сегодня господин Омельченко говорит о «небольшом» превышении лимитов: «В изоляторах находятся транзитные арестованные, они ночуют несколько дней, а потом отбывают в другие учреждения. На момент их нахождения в СИЗО может быть перелимит. Кроме того, в области не работает СИЗО №2, рассчитанное на 500 человек, из него люди были перемещены в другие изоляторы». СИЗО-2, о котором говорит господин Омельченко, расположен в Таганроге, он «пустует» с апреля, и региональные правозащитники предполагают, что именно здесь могут содержаться пленные.
В ОНК Крыма рассказали, что «свободных мест в изоляторах нет и не было с мая». Главная тюрьма полуострова — СИЗО №1 в Симферополе, построенная во времена Екатерины ІІ, является по условиям содержания одной из самой плохих в стране. Вместо 800 с лишним подсудимых там содержится едва ли не в два раза больше людей, говорят в ОНК. Проблему усугубляет приток граждан Украины, которых размещают в симферопольском СИЗО, говорят в ОНК.
Правозащитники Иркутской области настаивают, что проблема переполненных изоляторов не решается уже несколько лет. Представитель организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков обращает внимание на «арестный уклон» следствия по экономическим и «мелким» уголовным делам. Превышение лимита пяти местных СИЗО признают и в аппарате уполномоченного по правам человека Иркутской области. «Ведомство старается нивелировать проблему, но она есть», — сказал собеседник. Управление ФСИН по Иркутской области заверяет, что «мест хватает».
Замначальника ГУФСИН по Новосибирской области Олег Тишечко сообщил, что в регионе есть три СИЗО с лимитом 3599 человек, сейчас там содержатся 3353 человек. На 1 августа 2022 года в двух томских СИЗО содержались 1133 человек; в общей сложности они рассчитаны на 1263 человека. В управлениях ФСИН Челябинской области, Республики Бурятия, Дагестана и Владивостока сообщили, что укладываются в действующие лимиты арестантов СИЗО.