АвтоВАЗ назвал цены на Lada Granta Cross без подушек безопасности
АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta в версии Cross, сообщается на сайте компании. Купить машину можно будет по цене от 722,3 тыс. руб
АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta в версии Cross, сообщается на сайте компании. Купить машину можно будет по цене от 722,3 тыс. руб.
«Lada Granta Cross Classic’22 отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке», — говорится в сообщении.
Машину оснастят электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал, бортовым компьютером.
В релизе ничего не говорится про оснащение машины антиблокировочной системой (ABS) и подушками безопасности. По данным источников Autonews.ru, они у «упрощенной» Lada Granta Cross отсутствуют. Кроме того, отмечает издание, экологический класс агрегата на «упрощенной» модели был понижен до стандарта «Евро-2».
В этом году АвтоВАЗ несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за нехватки комплектующих. В начале июня он перешел на четырехдневную рабочую неделю, а также возобновил производство «упрощенной» версии Lada Granta. Модель Lada Granta Classic будет выпускаться в «импортонезависимой» комплектации: у нее также не будет ABS и подушек безопасности, сообщал Autonews.ru.
Как пояснил вице-премьер Юрий Борисов, АвтоВАЗ решил выпускать «упрощенные» версии автомобилей Lada, в том числе без подушек безопасности, чтобы сохранить «объемы производства и рабочие руки на предприятии». По его словам, водители это переживут — «поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят».