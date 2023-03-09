Российские художники уходят в подполье, как в СССР
Российская армия планомерно уничтожает культурные объекты в Украине, пытаясь разрушить национальную идентичность соседнего народа. А в самой России власти борются с отечественной культурой
Российская армия планомерно уничтожает культурные объекты в Украине, пытаясь разрушить национальную идентичность соседнего народа. А в самой России власти борются с отечественной культурой, которая всегда противостояла агрессии, жестокости и бессердечности государства, столетиями отказывавшего личности в праве на самостоятельные суждения, свободное существование и творчество, пишет издание The Moscow Times.
В российских театрах с репертуара снимаются спектакли режиссеров и драматургов, выступивших против войны, в лучшем случае их имена удаляются с афиш. В книжных магазинах прячут и заворачивают в безликие обложки книги иноагентов и даже тех, кто таковыми не объявлен. Провластные артисты и режиссеры, не говоря уже у депутатах, призывают лишать государственного финансирования и просто работы тех, кто не поддерживает «специальную военную операцию». Дочь генерала ФСБ Елену Проничеву назначили руководителем Третьяковской галереи вместо профессионального искусствоведа Зельфиры Трегуловой.
На этом фоне художники уходят в подполье, организуя тайные выставки, пишет The Washington Post (WP). Корреспондент газеты побывала на одной из них, в статье на сайте приведены работы, выставленные в частной петербургской квартире. Ее владелица уехала в США, предоставив квартиру в распоряжение художников и активистов. Она разрешила организаторам делать, что они хотят, но держать шторы закрытыми и не шуметь по ночам.
Выставка антивоенного искусства проводится без билетов и рекламы, приглашение передают из уст в уста. Встреча была назначена вечером на автобусной остановке, откуда организатор кружным путем повела собравшихся на квартиру, попросив отключить мобильные телефоны и ни с кем не разговаривать по дороге.
Экспозиция, уже вторая, организована художниками, которых задерживали за протесты против войны или чьи работы полиция изымала на публичных выставках. «Мы боялись, что если организуем выставку, придет полиция и нас арестует, поэтому решили уйти в подполье. Все равно что вернулись в советское время», – говорит один из художников.
Тематика работ соответствующая: демонический Владимир Путин, сеющий вокруг хаос и разрушения; кровавые образы Путина и Дмитрия Пескова; плачущая богоматерь, наблюдающая за летящей ракетой.
«Для таких художников, как мы, атмосфера не очень хорошая, потому что возвращается цензура», – говорит художник Дмитрий Шагин, основатель арт-группы «Митьки». Его отец Владимир в советское время был подпольным художником и провел шесть лет в тюрьме. В январе Всероссийский музей декоративного искусства в Москве снял с выставки картину Шагина «День тельняшки», объяснив решение ее «политическим подтекстом». На картине изображены люди с транспарантом «Митьки никого не хотят победить». Слоган был придуман в 1984 г. (СССР тогда вел войну в Афганистане), говорит Шагин: «Я начинал как художник в конце 1970-х гг., и последний раз мою картину запрещали в 1986 г.».
77-летняя художница Елена Осипова неоднократно проводила антивоенные пикеты, которые блокировала полиция. В феврале полицейские пришли на ее выставку антивоенных плакатов и конфисковали их. «Многие люди искусства покинули страну, потому что заниматься им стало невозможно из-за цензуры, – говорит Осипова. – Свободы стало гораздо меньше, выставки уходят в глубокое подполье. Никто в открытую о них не говорит, но они проводятся все время».
Шагин сохраняет оптимизм. Художников нельзя растоптать, уверен он: «Искусство свободно. Его нельзя контролировать снаружи, оно всегда будет свободным».