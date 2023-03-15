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15.03.2023 14:46

В Ульяновске заржавел памятник нержавеющему рублю

Памятник рублю, который установлен на территории музея занимательных наук Эйнштейна, заржавел. Самое смешное в том, что арт-объект выполнен из нержавеющей стали, а надпись на нем гласит: «Наш рубль не заржавеет»

В Ульяновске заржавел памятник нержавеющему рублю

Памятник рублю, который установлен в Ульяновске на территории музея занимательных наук Эйнштейна на улице Ленина, заржавел. Самое смешное в том, что арт-объект выполнен из нержавеющей стали, а надпись на нем гласит: «Наш рубль не заржавеет».

Монумент, как символ крепости российского рубля, открыли в День государственного флага - 22 августа 2016 года. Он представляет собой монету образца 1997 года, увеличенную в 50 раз.

На обратной стороне на фоне триколора есть надпись «Наш рубль не заржавеет». Тем не менее, рубль заржавел, что отчетливо видно на фото.

Арт-объект пообещали отремонтировать и почистить.

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