15.03.2023 14:46
В Ульяновске заржавел памятник нержавеющему рублю
Памятник рублю, который установлен на территории музея занимательных наук Эйнштейна, заржавел. Самое смешное в том, что арт-объект выполнен из нержавеющей стали, а надпись на нем гласит: «Наш рубль не заржавеет»
Памятник рублю, который установлен в Ульяновске на территории музея занимательных наук Эйнштейна на улице Ленина, заржавел. Самое смешное в том, что арт-объект выполнен из нержавеющей стали, а надпись на нем гласит: «Наш рубль не заржавеет».
Монумент, как символ крепости российского рубля, открыли в День государственного флага - 22 августа 2016 года. Он представляет собой монету образца 1997 года, увеличенную в 50 раз.
На обратной стороне на фоне триколора есть надпись «Наш рубль не заржавеет». Тем не менее, рубль заржавел, что отчетливо видно на фото.
Арт-объект пообещали отремонтировать и почистить.