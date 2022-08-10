Президент Литвы лишил двух фигуристов госнаград за участие в ледовом шоу Навки
Гитанас Науседа исключил литовских фигуристов и бронзовых призеров чемпионата мира 2000 года в танцах на льду Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных литовской государственной наградой
Президент Литвы Гитанас Науседа исключил литовских фигуристов и бронзовых призеров чемпионата мира 2000 года в танцах на льду Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных орденом Великого князя Гедиминаса — литовской государственной наградой. Об этом глава государства сообщил на своей личной странице в Facebook.
По словам Науседа, решение было принято из-за «циничного акта участия» спортсменов в ледовом шоу «Лебединое озеро» фигуристки Татьяны Навки, которое должно пройти в августе и сентябре в Сочи.
«Хватит значит хватит! Я подписал указ, которым исключил Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка кавалеров ордена Великого князя Гедиминаса Литовского 5-й степени. Я не сомневаюсь, что пара танцоров на льду были отличными спортсменами, но заслуги перед Литовой, за которые они были оценены еще в 2000 году, были перечеркнуты циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи, <...> [во время проведения военных действий России на территории Украины]», — написал Гитанас Науседа.
Также Науседа заявил о необходимости изменений в законодательстве страны, для того чтобы лишить Маргариту Дробязко литовского гражданства. «Напоминаю, что Маргарита Дробязко в 1993 году приобрела гражданство Литовской Республики в порядке исключения. В нынешних условиях это выглядит жалким фарсом. Законами не предусмотрено обратное — лишение гражданства в исключительном порядке за осквернение имени Литвы? Поэтому нам необходимо инициировать законодательные изменения. Демократия должна быть в состоянии защитить себя, иначе это уже не демократия», — добавил Науседа.
Маргарита Дробязко родилась в Москве. После распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом. Фигуристка получила литовское гражданство в 1993 году для возможности представлять страну на Олимпиаде, а спустя семь лет вышла замуж за Ванагаса. Вместе фигуристы пять раз участвовали в Олимпийских играх и неоднократно становились бронзовыми призерами чемпионатов мира и Европы. Пара живет в России и после завершения профессиональной карьеры неоднократно участвовала в различных ледовых шоу и спектаклях.