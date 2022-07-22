Привитые заболевают всё чаще, а вирус стал заразнее кори
Изучаем симптомы «кентавра» и новых штаммов коронавируса, которые пришли в Россию
Несколько месяцев COVID-19 был на «каникулах», и люди смогли свободно вдохнуть воздух без маски. Но тучи снова стали сгущаться: новые штаммы дали рост заболеваемости по всей стране. Мы собрали некоторые материалы, где журналисты поговорили с врачами о симптомах нового штамма коронавируса и о том, чего от него ожидать.
Какие штаммы ковида циркулируют в России этим летом
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, что сейчас в России доминируют штаммы BA.4 и BA.5. Ранее Роспотребнадзор сообщал о появлении первых случаев заражения вариантом омикрона BA.2.75, который называют «кентавром».
— «Кентавр», BA.2.75, из Индии, он еще быстрее, чем BA.5. В ЮАР сейчас распространяется BA.6, — объяснил Александр Соловьев. — Подвариантов уже много, и неизвестно, какой из них окажется более приспособленным и с большим потенциалом.
Чем отличаются новые штаммы
Они заразнее первого омикрона
Про штаммы BA.4 и BA.5 уже известно, что они распространяются на 25% быстрее. Специалисты сравнивают их с корью по скорости передачи: они сверхзаразные. К таким выводам пришли, сравнив Rt — эпидемиологический коэффициент скорости передачи вируса от одного человека к другому.
— Во время уханьского варианта коронавируса один человек заражал двух-трех, при дельте — шесть-восемь, при текущем варианте омикрона — четырнадцать-шестнадцать, — объяснил эксперт лабораторной диагностики. — У кори Rt равен двенадцати-четырнадцати, то есть новые штаммы омикрона заразнее кори.
Они лучше уклоняются от защиты антителами
— Это приводит к большому количеству повторных случаев заболевания. Встречается много людей, которые инфицируются в третий-четвертый раз, — заметил Александр Соловьев.
По информации эпидемиологов, чаще болеют и те, кто был привит (но всё же риск заразиться у привитого человека меньше).
Люди тяжелее их переносят, больше случаев пневмонии
— По данным японских ученых, которые регулярно проводят опыты на мышах и информируют мир, новые штаммы коронавируса более патогенны, поражают верхние и нижние дыхательные пути, — рассказал эксперт. — С новыми штаммами ситуация неутешительная: они приблизились к дельте, омикрон был более легким, поражал преимущественно верхние дыхательные пути. Всё это наслаивается на практически полное отсутствие антиковидных мер и полностью изменившееся поведение людей. В стране и в нашей области проходит много коллективных крупных мероприятий без мер безопасности. Все мы стали жить как до ковида, и это вызывает тревогу.
Мнения врачей разделились. Один врач-эпидемиолог считает, что у России еще нет своих данных о том, как новые штаммы будут переноситься у нас, а ориентироваться на другие страны, с одной стороны, нужно, чтобы принимать меры, но, с другой стороны, наша страна не похожа ни на одну другую и каждый новый штамм живет по-своему.
— Результаты исследований зависят еще и от страны публикации, — заметил эпидемиолог. — Например, в Африке люди не доживают до зрелого возраста, там больше молодежи и многие поражены вирусом иммунодефицита. А если взять Европу, там много людей пожилого возраста, поэтому страны будут болеть по-разному. Доля тяжелых случаев, конечно, увеличится, вырастет число госпитализированных. Но пока я не встречал информации, что новые штаммы принесут больше случаев пневмонии.
Пациенты снова чаще теряют обоняние
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев заметил, что чаще сообщается о случаях потери обоняния, чем это было с предыдущим вариантом омикрона, так как изменились патогенные свойства коронавируса. А эпидемиолог отметил, что новые штаммы по-прежнему поражают всю центральную нервную систему.
— Коронавирус не изменил свою сущность, — сказал врач. — Сначала, когда был уханьский вариант, мы думали, что поражаются легкие, но на самом деле поражается центральная нервная система. Эта особенность коронавируса осталась, просто у разных людей он будет поражать разные органы: кто-то потеряет обоняние, кто-то вкус, на кого-то нападет бессонница, головные боли. Правильнее сегодня говорить о поражении определенных систем — центральной нервной, системы дыхания (от верхних до нижних дыхательных путей) и так далее.
Врачи рассказали, что при заболевании новыми штаммами также поднимается небольшая температура, тело охватывает слабость, у некоторых пациентов случаются кишечные расстройства.