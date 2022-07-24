Меню
Европа
Все будут в «Ажуре»
Европа
24 июля 2022, 19:42

В Польше пообещали создать сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе

У Польши будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак в интервью Sieci

В Польше пообещали создать сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе

У Польши будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак в интервью Sieci, выдержки из которого опубликовал портал wPolityce.

«Вооруженные силы Польши должны быть настолько многочисленными и сильными, чтобы само их существование отпугивало агрессора. <...> И по артиллерии, и по бронетанковым силам в конечном счете в Европе не будет более сильной страны. У нас будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО», — заверил Блащак, отвечая на вопрос, сможет ли страна отразить нападение.

Он напомнил, что Польша закупила американские зенитные ракетные комплексы Patriot еще в 2018 году. В конце мая этого года Блащак сообщил, что заказал еще шесть батарей Patriot. Накануне министр написал в Twitter, что продолжаются поставки элементов Patriot, в том числе ракет PAC-3 MSE и систем управления огнем IBCS.

Варшава также обзавелась британской системой противовоздушной обороны Sky Sabre, о ее получении глава Минобороны сообщал в начале июля.

«Наконец у нас есть свои Piorun [польские переносные зенитные ракетные комплексы], которые зарекомендовали себя в Украине», — отметил он.

В начале марта в Европейском командовании вооруженных сил США заявили, что Соединенные Штаты перебросят в Польшу две батареи Patriot «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО». Там заверили, что батареи переправят в рамках статьи 5 о коллективной обороне НАТО (она означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО). Позднее в Пентагоне пояснили, что Patriot разместят в Польше временно.

В начале апреля республика закупила у США 250 танков Abrams. Первые боевые бронемашины уже поступили для обучения военных, сообщил в середине июля польский министр обороны. Стоимость контракта составляет $4,75 млрд. Поставки планируется завершить в 2026 году.

Польша находится на 24-м месте в рейтинге сильнейших армий мира по версии Globalfirepower. Индекс учитывает более 50 факторов, включая не только количество военных и техники, но и логистические возможности и географию. Число военных в Польше оценивается в 152 тыс. человек, в распоряжении страны 863 танка, 4786 бронемашин, 609 самоходных артиллерийских установок и 197 реактивных систем залпового огня.

Материалы по теме
Власти Польши сообщили о заключении крупнейшего за 30 лет контракта на поставку оружия
Польша призывает ЕС следовать ее примеру
Власти Польши допустили полное закрытие границы с Россией
Сейчас на главной
Авторская колонка
Война как средство
На протяжении последних трех столетий Россия оставалась полу-Европой и полу-Западом. Несколько десятилетий советского режима были самой радикальной попыткой превратить ее в анти-Запад, которая потерпела поражение. И с 1980-х годов Россия вернулась на свой проевропейский трек
Рогов Кирилл
Россия готовит фейковое «расследование» об ударе по драмтеатру в Мариуполе, чтобы обвинить Украину
война в украине
Россия готовит фейковое «расследование» об ударе по драмтеатру в Мариуполе, чтобы обвинить Украину
По данным Главного управления разведки, с помощью «расследования» российская сторона хочет возложить ответственность за преступление на Украину
После двух разрушительных наводнений в Сочи введен режим ЧС
наводнение
После двух разрушительных наводнений в Сочи введен режим ЧС
Администрация Сочи ввела в городе режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий сразу двух разрушительных наводнений подряд: одно началось под утро субботы, другое - менее суток спустя, в ночь на воскресенье
Россия вывезла из Украины 448 тысяч детей. Украина считает это похищением
война в украине
Россия вывезла из Украины 448 тысяч детей. Украина считает это похищением
Россия называет вывоз детей из захваченных областей эвакуацией и спасением. Украина же обвиняет Москву в похищении детей с оккупированных территорий
Согласно соцопросам, немцы испытывают все больше страха перед будущим
Германия
Согласно соцопросам, немцы испытывают все больше страха перед будущим
Все большее число кризисов и их увеличивающаяся продолжительность лишают немцев уверенности в будущем и спокойного отношения к жизни. К такому выводу пришли ученые из Института исследований будущего
Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии
поставки газа в европу
Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии
Добыче нефти и газа в Нигерии препятствуют кражи и вандализм на трубопроводах, из-за чего чего терминал производителя газа Nigeria LNG на острове Бонни работает только на 60%
Политика
Россия включила в список недружественных стран Багамы, Гернси и Мэн
Гернси и Мэн включили в список, так как они поддержали британские санкции против России, а Багамские острова — за то, что они ввели запрет на любые операции с Банком России
Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнут» повлияет на отношения с Россией
Израиль
Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнут» повлияет на отношения с Россией
Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для его страны, однако закрытие офисов агентства «Сохнут» в РФ станет серьезным событием, которое повлияет на отношения двух стран
МИД Украины обвинил Орбана в российской пропаганде
санкции
МИД Украины обвинил Орбана в российской пропаганде
Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что высказывания премьера Венгрии Виктора Орбана о неэффективности санкций являются российской пропагандой
США обвинили РФ в срыве соглашения по зерну после сообщений об обстреле порта Одессы
зерновой коридор
США обвинили РФ в срыве соглашения по зерну после сообщений об обстреле порта Одессы
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю
Шаг в пропасть или спуск с горки
недвижимость
Шаг в пропасть или спуск с горки
Российские покупатели недвижимости уже осознали глубину кризиса и пределы своих финансовых способностей, а вот продавцы еще живут прошлым и не готовы опускать цены. Сценарий заметного снижения стоимости жилья не только вероятен, но и неизбежен
Власти Молдавии намерены арестовать главу фракции оппозиционной партии «Шор»
Молдова
Власти Молдавии намерены арестовать главу фракции оппозиционной партии «Шор»
Госпожа Таубер полагает, что за решением прокуратуры стоит правящая в стране партия «Действие и солидарность», возглавляемая действующим президентом Майей Санду
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
ВОЗ
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения мирового масштаба - это наивысшая степень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии
Россия ударила по Одессе на следующий день после подписания договора о «зерновом коридоре»
зерновой коридор
Россия ударила по Одессе на следующий день после подписания договора о «зерновом коридоре»
Спустя день после подписания договоренностей о разблокировке украинских портов и вывозе зерна российская армия атаковала порт Одессы ракетами «Калибр»
Создатель «Масяни» рассказал, что YouTube удалил эпизод мультфильма о войне в Украине
Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев рассказал, что YouTube удалил эпизод «Санкт-Мариубург», в котором говорилось о войне в Украин
Украина обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта
гражданство
Украина обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта
Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук сообщила, что власти страны не исключают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта
«Официальное трудоустройство»
Госдума РФ
«Официальное трудоустройство»
Новый законопроект Госдумы, упрощающий переход осуждённых в колонии-поселения, связан с войной, уверены правозащитники. Депутаты планируют разгрузить колонии для военнопленных, вывезенных из захваченных территорий
В Москве внезапно скончался замдиректора секретного НПО ведущего разработку «Искандера» и «Точки-У»
НПО
В Москве внезапно скончался замдиректора секретного НПО ведущего разработку «Искандера» и «Точки-У»
В московской клинике во время процедуры умер замглавы «Высокоточных комплексов», это предприятие занимается производством комплексов «Точка-У», «Панцирь» и «Искандер»