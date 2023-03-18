Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
В официальном сообщении на сайте ICC говорится, что президент России предположительно несет личную ответственность за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию
Международный уголовный суд в Гааге (ICC) выдал ордер на арест Владимира Путина в связи с военным преступлениями в Украине, пишет издание «Важные истории».
В официальном сообщении на сайте ICC говорится, что президент России предположительно несет личную ответственность за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Также суд выдал ордер на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой — по тем же подозрениям.
В середине февраля уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что за время войны на территорию России могли вывезти около 150 тысяч детей, личности 16 тысяч из них украинская сторона установила.
В феврале лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения (Yale HRL) выпустила доклад, в котором говорится, что с начала войны из Украины вывезли не менее шести тысяч детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет. Их отправляют в «оздоровительные» лагеря для перевоспитания. Речь идет о 43 учреждениях по всей стране, большинство из них — летние лагеря.
За «интеграцию» вывезенных из Украины детей отвечает Львова-Белова. На сайте омбудсмена опубликована инструкция для тех, что хочет усыновить ребенка с оккупированных территорий Украины. Львова-Белова сама усыновила 15-летнего ребенка из Мариуполя, в середине февраля она рассказывала об этом на встрече с Путиным.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ордера на арест, выдаваемые ICC, «будут для нас юридически ничтожными». По ее словам, Россия не является участником Римского статута ICC и обязательств по нему не несет. «С данным органом Россия не сотрудничает», — сказала Захарова.
Как отмечает Reuters, теперь Путина и Львову-Белову могут арестовать и передать ICC в любой из стран, которые ратифицировали Римский статут. Таких стран 123, их список опубликован на сайте ICC.
13 марта New York Times писала, что в ближайшее время ICC должен завести против России два дела в связи с военными преступлениями в Украине — депортацией детей и обстрелами гражданской инфраструктуры. Эксперты называли вероятность судебного разбирательства невысокой: Россия, скорее всего, не выдаст своих чиновников, а заочно провести слушания нельзя.
В мае прошлого года правозащитник, попросивший об анонимности, говорил «Важным историям», что даже в случае создания международного трибунала подозреваемые из России смогут десятки лет находиться в стране и избегать наказания. Однако, по его словам, такой ордер имеет важное символическое значение: «Представьте, что у Лаврова или Путина будет такое клеймо. Можно будет сколько угодно говорить, что весь мир не прав, но такая репутация все же играет важнейшую моральную роль. Это такой спусковой крючок у виска».