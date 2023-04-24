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Европа
24.04.2023 14:18

Литва впервые полностью отключилась от российской электросети

В течение 10 часов электросистема Литвы впервые работала полностью автономно, страна получала электричество от местных электростанций, а также из Швеции и Польши. Жители Литвы не заметили проведения эксперимента

Литва впервые полностью отключилась от российской электросети

На выходных оператор энергосети Litgrid провёл тестовое отключение от российской энергосистемы и проверку изолированной эксплуатации литовской системы электроснабжения, сообщает идание «Контекст Европа» сос ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT. 

Так, в течение 10 часов электросистема Литвы впервые работала полностью автономно, страна получала электричество от местных электростанций, а также из Швеции и Польши. Отмечается, что жители Литвы не заметили проведения эксперимента.  

Сообщается, что страна в прошлом году полностью прекратила импорт энергоресурсов из России. Однако Литва пока ещё подключена к «электрическому кольцу» БРЭЛЛ — системе электроснабжения, в которую, помимо Эстонии, Латвии и Литвы, также входят Россия и Беларусь. Литва намерена максимум до 2025 года синхронизировать свою электросеть с Западной Европой.

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