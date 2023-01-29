Пять посольств Литвы получили письма с угрозами взрыва
Пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките сообщила, что на этой неделе пять посольств страны получили электронные письма с угрозами взрывов
Пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките сообщила, что на этой неделе пять посольств страны получили электронные письма с угрозами взрывов. Ее слова приводит издание Delfi.
«Мы реагируем спокойно, это напоминает рядовую информационную атаку, дальше этим вопросом займется правоохрана», — сказала Паулина Левицките. Она добавила, что по соображениям безопасности не может уточнить, в каких странах находятся получившие угрозы посольства.
На этой неделе также сообщалось об угрозах взрывов в судах, в Вильнюсском муниципалитете, Генпрокуратуре, аэропортах, торговых центрах и школах Литвы. Угроза минирования была ложной, полиция ведет расследование. Как пишет Delfi, в одном из писем содержалось требование выдачи виз россиянам.
Литва приостановила выдачу виз россиянам с 19 сентября 2022 года. Мера принята в ответ на военную операцию России на Украине. В страну могут въехать россияне с видом на жительство в ЕС, дипломаты и владельцы гуманитарных виз.