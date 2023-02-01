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Европа
01.02.2023 16:09

МИД Литвы призвал все страны Европы выслать российских дипломатов

Руководитель министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 31 января заявил, что считает бессмысленным пребывание послов России в странах Евросоюза

МИД Литвы призвал все страны Европы выслать российских дипломатов

Руководитель министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 31 января заявил, что считает бессмысленным пребывание послов России в странах Евросоюза, пишет издание «Медуза».

«Не имеет смысла иметь посла, российского посла, в какой-либо европейской столице. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который покрывает военные преступления и в целом продвигает программу геноцида», — цитирует Ландсбергиса литовское издание Delfi.

Министр напомнил, что Литва выслала российского посла еще весной 2022 года, в ответ на убийства мирных жителей в Буче, а в январе о высылке российских послов объявили Эстония и Латвия.

«Я не исключаю, что еще больше стран, увидев, что происходит в Украине, смогут убедиться, что это правильный путь», — сказал Ландсбергис. При этом он подчеркнул, что на эту тему существуют разные точки зрения.

В конце января Россия объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией, потребовав от посла страны покинуть Москву. МИД РФ заявил, что Таллинн «возвел в ранг государственной политики тотальную русофобию и культивирование враждебности в отношении нашей страны». МИД Эстонии в ответ сообщил о высылке российского посла.

Через несколько часов после заявления российского МИДа Латвия объявила, что аналогичным образом понижает уровень дипломатических отношений с Россией — «в знак солидарности с Эстонией» и «в связи с продолжающейся жестокой агрессией России против Украины». Москва и Рига также объявили о взаимной высылке послов.

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