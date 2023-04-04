Общая демобилизация
Внимание к войне в Украине в российском обществе снижается, равно как и цифры поддержки «спецоперации»
Поддержка войны в марте, по данным очередного опроса «Левада-центра», несколько снизилась — с 79 до 72%, вернувшись к уровням сентября и декабря 2022 года, — но это изменение рано считать трендом. Как и прежде, разрыв в уровне поддержки между самыми молодыми и старшими группами очень велик: в среднем за год этот разрыв составлял более 20 процентных пунктов. Сторонников перехода к мирным переговорам среди опрошенных по-прежнему чуть больше, чем тех, кто выступает за продолжение военных действий. Не поддерживающие войну респонденты гораздо реже слышат разговоры о ней и участвуют в них даже в своем близком кругу, а вступать в случайную беседу о войне в публичном месте они склонны в два раза реже, чем те, кто поддерживает войну.
В мартовском опросе «Левада-центра» во всех возрастных группах наблюдается некоторое снижение поддержки «действий российских вооруженных сил в Украине». 41% определенно поддерживают войну (в феврале таких было 48%), 31% скорее поддерживают (так же как в феврале), 20% заявляют полстерам о своей неподдержке войны (в феврале — 17%). Общий уровень поддержки составил 72% вместо февральских 79%. Такое снижение можно считать значимым, но не следует расценивать как тренд: аналогичное падение наблюдалось в левадовском опросе в сентябре, в момент объявления «частичной мобилизации», и в декабре. При этом стоит помнить, что «Левада-центр» проводит опросы «лицом-к-лицу», а его цифры поддержки всегда выше аналогичных цифр телефонных опросов независимых проектов «Хроники» и Russian Field.
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине традиционно характерен для тех, кто пользуется телевизором как основным источником новостей (79%), одобряет деятельность президента (81%), а также для респондентов старших возрастов (79%). Наиболее низкие цифры поддержки — среди молодежи (58% респондентов в возрасте 18–24 лет) и женщин (68%), а также тех, кто в принципе не доверяет никаким источникам новостей (62%). Это обычная картина, которая наблюдается и в других опросах. Что касается возрастного разрыва, то на протяжении года войны разница в уровне ее поддержки в когорте 18–24 лет и в когортах 55+ лет составляет 21 процентный пункт (61 против 82%).
Внимание к связанным с войной новостям вновь снизилось до минимумов августа 2022 года. Сентябрьский его всплеск, связанный с мобилизацией, последовательно затухал: в марте 2023 года внимательно или очень внимательно следили за ситуацией 53% опрошенных — против 66% в сентябре 2022-го. Причем особенно заметно отстранение от войны в младших когортах (18–39 лет) — около 25% опрошенных заявляют, что вообще не следят «за ситуацией в Украине». Впрочем, в этих же возрастах поддержка войны находится на самых низких уровнях, и за этой отстраненностью могут скрываться различные смыслы — от нежелания знать о войне до нежелания говорить об этом. Снизился с 65–66% в октябре–ноябре до 57% в марте страх перед всеобщей мобилизацией.
Вопрос о мирных переговорах в замерах «Левада-центра» по-прежнему делит российское общество почти пополам (48% «за» и 42% «против» в конце марта). Никаких серьезных изменений с сентября 2022 года не наблюдается. Как и в других случаях, пацифистской позиции чаще придерживаются молодежь (61% в когорте 18–24 лет), граждане с оппозиционными взглядами (75%) и женщины (55%). Впрочем, даже среди сторонников Путина и представителей старшего поколения по этому вопросу нет консенсуса: в этих группах сторонников продолжения войны и мирных переговоров приблизительно поровну — 46 против 43% соответственно.
Кроме того, респондентов спрашивали об их готовности обсуждать тему войны. В целом, среди тем, которые обсуждают в разговорах в семье и со знакомыми, политика как таковая занимает заметное, хотя далеко не первое место — о ней упомянули 22%. На первых местах — дети (39%), работа (35%), домашнее хозяйство (29%) и товары и цены (28%). В 1990-х годах в аналогичном опросе политику упоминали 25–28%, в середине 2010-х — 14–16%. На вопрос «Обсуждается ли „специальная операция“ в вашем кругу и участвуете ли вы в таких обсуждениях?» «да» ответили 46% респондентов.
При этом среди тех, кто поддерживает войну, такие разговоры слышат и участвуют в них 53%, а среди тех, кто не поддерживает, — только 29%. А среди не поддерживающих 52% говорят, что не слышат таких разговоров, 19% — слышат, но не участвуют. Среди поддерживающих это соотношение составляет соответственно 38 и 13%. Получается, что среди поддерживающих войну слышат такие разговоры 65%, а среди не поддерживающих — 48%. В случайном разговоре о войне в публичном месте готовы принять участие лишь 14% опрошенных: среди поддерживающих «спецоперацию» — 16%, а среди не поддерживающих — 9%. Таким образом, при общей низкой готовности россиян участвовать в таких разговорах в публичном месте, среди поддерживающих войну эта готовность в два раза выше. Эта одно из измерений «спирали молчания» — не поддерживающие войну гораздо меньше готовы вести разговоры о ней и участвовать в них как в ближнем кругу, так и на публике в случайной беседе, что еще более искажает картину реального отношения к войне в публичном пространстве.