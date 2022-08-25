Меню
Общество
В России появятся магазины, недоступные для простых граждан
25 августа 2022, 11:33

Россияне скупают йод на случай ядерной войны

В России с марта резко выросли продажи йодида, который принимают для защиты от радиации. На маркетплейсах Ozon и Wildberries спрос вырос на 103% в апреле по сравнению с мартом 2022 года

Россияне скупают йод на случай ядерной войны

В России с марта резко выросли продажи йодида, который принимают для защиты от радиации. На маркетплейсах Ozon и Wildberries спрос вырос на 103% в апреле по сравнению с мартом 2022 года, на 40% в мае по сравнению с апрелем и на 42% в июле по сравнению с июнем, пишет Forbes  со ссылкой на  данные сервиса Moneyplace, который анализирует работу интернет-ретейлеров.

В топе продаж оказались таблетки «Йод+Селен» бренда «Биакон», таблетки йодида калия бренда Consumed, капсулы Liquid Iodine от Maxler и капсулы органического йода бренда GLS. 

Кроме того, россияне стали скупать приборы для измерения уровня радиации.За период с 1 по 22 августа совокупные продажи дозиметров на Ozon и Wildberries выросли на 161% по сравнению с июлем. В основном покупатели брали приборы брендов СОЭКС, Radiascan и Radex. 

Спрос на товары, связанные с темой радиации, в России подогревает новостной фон, заключает гендиректор Moneyplace Дмитрий Ермолаев: «Селлеры видят ключевые запросы и стараются заранее удовлетворить потенциальный спрос, заводя эти товары на маркетплейсы». При этом цены на приборы для измерения дозы радиации падают: в августе они снизились совокупно на 10%, говорят в Moneyplace. «Селлеры выложили свой товар и смотрят, за какую цену их будут покупать», — объясняет Ермолаев.

Всплеск спроса на йодид калия после начала войны в Украине фиксировали и в США. В марте The Daily Mail писал, что таблетки йодида калия пропали из аптек и супермаркетов, торгующих безрецептурными препаратами. Таблетки от радиации на фоне сообщений о боях вокруг украинских АЭС скупали и в Европе, сообщала «Би-би-си».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о сильнейшем за десятилетия риске ядерной войны. Он сделал такое заявление из-за неоднократных обстрелов Запорожской АЭС. На случай радиационного выброса жителям украинского Энергодара обещали раздать 25 тысяч таблеток иодида калия. Ранее власти Украины провели серию учений по ликвидации последствий выбросов. Украинские спасатели в полном защитном снаряжении отработали оказание помощи пострадавшим от ядерного взрыва и порядок действий в подобной ситуации. В случае аварии на ЗАЭС придется эвакуировать 400 тысяч жителей из Запорожской и Днепропетровской областей. В 50-километровую зону обязательного отселения попадут города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие.

Сейчас на главной
Экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за санкций ЕС
поставки угля
Экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за санкций ЕС
Российские угольщики начали перенаправлять объемы в Азию задолго до вступления запрета в силу, но сейчас судовладельцы, которые перестраховывают свои риски с более крупными поставщиками, больше не могут покрывать такой экспорт
США пообещали годами поставлять оружие Украине
США
США пообещали годами поставлять оружие Украине
Поставки оружия в рамках последнего, самого крупного пакета военной помощи Украине на три млрд долларов начнутся через пару месяцев и будут длиться несколько лет, заявил замглавы Пентагона Колин Каль
Общество
«Русская служба Би-би-си» выяснила, какие алгоритмы используют в московской системе распознавания лиц
Подведомственное московской мэрии АО «Электронная Москва» опубликовало четыре контракта на услуги по техподдержке и обслуживанию системы видеоаналитики города
Прокуратура арестовала отели в Киеве и Львове, принадлежащие россиянам
арест имущества России
Прокуратура арестовала отели в Киеве и Львове, принадлежащие россиянам
Суд арестовал помещение двух сетевых гостиниц в Киеве и Львове общей площадью 30 000 кв. м и стоимостью 1 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора
«Горшочек, не вари!»
тюрьма
«Горшочек, не вари!»
ФСИН России заявила о нехватке мест в СИЗО — по данным ведомства, российские изоляторы заполнены на 96%. Однако правозащитники настаивают, что в московских изоляторах наблюдается серьезное превышение лимита наполнения, и указывают на сотни «лишних» арестантов в одном только СИЗО-1
Власти Европы выделили $278 млрд на смягчение последствий роста цен на энергию
энергетический кризис
Власти Европы выделили $278 млрд на смягчение последствий роста цен на энергию
Данные по финансированию охватывают все новые ассигнования с сентября — от субсидирования тарифов для малого бизнеса в Греции до прямых выплат потребителям в Бельгии. Часть денег еще не потрачена
В мире
В начале войны главе Офиса Зеленского позвонил замглавы администрации президента Козак с предложением сдаться
В первый день российского вторжения, 24 февраля, у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака зазвонил мобильный телефон. Посмотрев на дисплей, он увидел, что звонит Кремль
Российские власти винят поджигателей в мощных лесных пожарах. Огонь подступает к Москве
лесные пожары
Российские власти винят поджигателей в мощных лесных пожарах. Огонь подступает к Москве
Сегодня стало известно, что рязанские пожары движутся не в сторону Владимирской области, как предполагалось раньше, а к Шатурскому району Подмосковья
Российское посольство в Латвии начало выдавать визы задержанным защитникам советских памятников
литва
Российское посольство в Латвии начало выдавать визы задержанным защитникам советских памятников
Граждане Латвии, которые были задержаны в ходе акций протеста против сноса памятника освободителям Риги, начали в ускоренном порядке получать российские визы
США проведут многонациональные военные учения в Грузии
военные учения
США проведут многонациональные военные учения в Грузии
Точная дата старта пока не называется. Известно, что учения пройдут на военной базе Вазиани близ Тбилиси в сентябре. Как уточнили в министерстве, впервые в них примут участие Япония и Швеция
Авторская колонка
Статья 280.3 УК РФ и десятки других репрессивных законов после смены власти в России будут отменены как противоречащие Конституции
Возбуждение против Евгения Ройзмана уголовного дела за «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…» касается не только Евгения Ройзмана, конечно
Шлосберг Лев
Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил России
Евгений Ройзман
Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил России
Сотрудники полиции задержали Евгения Ройзмана сегодня утром в рамках уголовного дела по ч.1 статьи 280.3 УК РФ. Об этом он сообщил из окна своей квартиры журналистам
Египет согласился на переговоры о выплатах родственникам жертв катастрофы А321
когалымавиа
Египет согласился на переговоры о выплатах родственникам жертв катастрофы А321
Раньше египетские власти не только не признавали произошедшее актом терроризма, но и утверждали, что доказательств того, что на борту находились россияне, нет
Разведка Британии подвела итоги «достижений» России в Украине за полгода войны
За полгода своей агрессивной войны Россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией перед вторжением
Министр обороны России заявил о сознательном замедлении военных действий в Украине
война в украине
Министр обороны России заявил о сознательном замедлении военных действий в Украине
Россия решила замедлить темпы боевых действий в Украине, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу
Конечная армия
война в украине
Конечная армия
На исходе полугода войны России против Украины потери российских войск оцениваются Пентагоном в 70-80 тысяч убитых и раненых. Во второй половине июля 2022 года ЦРУ оценивало российские потери в живой силе в 15 тысяч убитых и 45 тысяч раненых
В Европе беспилотник впервые доставил биоматериал из одной больницы в другую
Бельгия
В Европе беспилотник впервые доставил биоматериал из одной больницы в другую
Транспортировка состоялась между больницами Мидлгайм и Святого Августина, расположенными на расстоянии 1,2 километра. Беспилотник, летевший на высоте 80 метров, доставил биоматериал за четыре минуты
Самую известную фотографию Черчилля без сигары украли из отеля
Канада
Самую известную фотографию Черчилля без сигары украли из отеля
Из отеля Chateau Laurier в канадской столице Оттаве была похищена знаменитая фотография бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля авторства Юсуфа Карша и заменена копией