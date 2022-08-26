Верховный комиссар ООН призвала Путина прекратить войну против Украины
Верховная комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем выступлении в четверг призвала российского президента Владимира Путина «прекратить вооруженное нападение на Украину»
Верховная комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем выступлении в четверг призвала российского президента Владимира Путина «прекратить вооруженное нападение на Украину», которое длится более шести месяцев.
«Вчера исполнилось полгода с момента вооруженного нападения России. Шесть невероятно ужасающих месяцев для народа Украины, 6,8 миллиона из которых были вынуждены покинуть свою страну. Миллионы других стали внутренне перемещенными лицами», - отметила она.
Бачелет добавила, что военные действия создают «немыслимые риски для мирного населения и окружающей среды», поскольку ведутся вблизи Запорожской атомной электростанции.
«Я призываю президента России прекратить вооруженное нападение на Украину. Запорожская АЭС нуждается в немедленной демилитаризации. Обе стороны должны всегда и при любых обстоятельствах соблюдать международные права человека и международные гуманитарные права», - подчеркнула она.