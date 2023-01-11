Из-за потолка цен на нефть и европейского эмбарго Россия ежедневно теряет 12 млрд рублей
Ограничение цен на российскую нефть и европейское эмбарго обходятся России каждый день в 160 миллионов евро (12 миллиардов рублей), пишут исследователи Centre for Research on Energy and Clean Air
Ограничение цен на российскую нефть и европейское эмбарго обходятся России каждый день в 160 миллионов евро (12 миллиардов рублей), пишут исследователи Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Эта цифра может увеличиться до 280 миллионов евро (почти 21 миллиард рублей) после того, как полоток цен распространится и на нефтепродукты в начале февраля.
Согласно данным исследования, введенное в декабре Евросоюзом нефтяное эмбарго и потолок цен на нефть привели к сокращению российского экспорта сырой нефти на 12% и падению цен на нее на 23%. В результате в декабре доходы России от продажи сырой нефти упали на 32%, а на конец месяца они снизились еще на 5% после того, как импортировать трубопроводную нефть прекратила Германия.
Общие потери России из-за санкций составили 180 миллионов евро, в 20 миллионов евро стране обошлось прекращение поставок трубопроводной нефти в Германию. Увеличив поставки нефтепродуктов в ЕС и другие страны мира, Россия смогла вернуть лишь 20 миллионов евро в день, и в итоге ущерб составил 160 миллионов евро, полагает CREA.
«Нефтяное эмбарго ЕС и ограничение цен на нефть наконец-то начали работать, и их влияние оказалось столь же значительным, как и ожидалось», — сказал Bloomberg ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.
Ограничения, которые страны Запада планируют ввести 5 февраля, снизят доходы России еще на 120 миллионов евро (почти 9 млрд рублей) в день.
Снижение потолка цен с 60 до 25–35 долларов повлечет за собой уменьшение доходов России еще на 100 миллионов евро в день (7,5 миллиардов рублей), считают исследователи.
Ужесточение контроля за санкциями и новые ограничительные меры на поставки российской нефти морем могут сократить доходы России еще на 200 миллионов евро в день (15 миллиардов рублей).
Европейское эмбарго и потолок цен на нефть привел в декабре к обвалу доходов бюджета на 400 миллирдов рублей, сообщил накануне министр финансов Антон Силуанов. В январе ситуация может еще ухудшиться: на прошлой неделе Urals уже стоил 37,8 доллара за баррель при Brent по 78,6 доллара.