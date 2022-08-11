Жалобы в военную прокуратуру России доказывают, что срочников в Украину отправляют обманным путем
Из текстов жалоб также следует, что ряд военнослужащих считали, что едут на учения, а о войне в Украине узнали уже на месте. Их согласия на участие в войне не спрашивали
Издание The Insider и расследователи из Bellingcat ознакомились с жалобами родственников находящихся в Украине российских военнослужащих, где говорится, что военных принуждают участвовать в войне, срочников заставляют подписывать контракты, солдатам не обеспечивают питание и медпомощь.
Жалобы направляли и родственники россиян, пострадавших от мародерства и насилия на оккупированных Россией территориях. «Когда 8 апреля начался обстрел градами по их позициям, родители упали на пол и, переждав обстрел, уехали в соседний хутор, чтоб переждать не спокойную обстановку. На следующий день, когда мама утром вернулась домой, в нашем гараже увидела зверство… большой танк, выбил наши ворота, снес забор из огромной плиты, снес внутрь ворота огромные ангарные в гараже, которые в дальнейшем упали на машины, которые стояли в гараже, <…> украли запчастей и инструментов на 200 тысяч рублей, вплоть до того, что они украли мелочь из машины и презерватив, из брата машины, скажите, это люди?», — сказано в одной из жалоб.
Во многих обращениях, которые приводит The Insider, также говорится о том, что солдат отправляют в Украину обманом. «За ребят подписывают контракт и везут обманным путем. Хочу добавить, когда были в Михайловке, приехал трактор, расчистил площадку, так как палаток не было, спали зимой на земле на матрасах», — цитирует издание жалобу. Контрактникам, по данным The Insider, в случае отказа от участия в войне, грозили уголовным делом.
Из текстов жалоб также следует, что ряд военнослужащих считали, что едут на учения, а о войне в Украине узнали уже на месте. Их согласия на участие в войне не спрашивали, говорится в публикации.
В некоторых жалобах сказано, что военнослужащих отказывались лечить и обеспечивать им нормальные условия, родственникам не предоставляли информацию о пленных и погибших, а тела с территории Украины не вывозили.
Ранее издание «Верстка» сообщало, что часть российских граждан в запасе 9 августа отправили из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Белгородскую область на «военные сборы». Правозащитники рассказали, что некоторых запасников вызывали в военкомат по телефону, другим передавали повестку на работе через отдел кадров. Мужчинам сообщили, что сборы продлятся 56-60 дней.