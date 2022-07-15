Алкоголь может быть полезен людям старше 40 лет, но до 40 он приносит только вред
Ученые выяснили, что люди до 40 лет наиболее уязвимы перед злоупотреблением алкоголя, а в то же время небольшие дозы спиртного людям старшего поколения напротив могут быть полезны
Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле выяснили, что люди до 40 лет наиболее уязвимы перед злоупотреблением алкоголя, а в то же время небольшие дозы спиртного людям старшего поколения напротив могут быть полезны. Это следует из статьи, опубликованной в журнале The Lancet
Авторы статьи изучили риск употребления алкоголя для здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Ученые использовали данные мужчин и женщин в возрасте 15-95 лет из 204 стран мира.
Согласно исследованию, в 2020 году алкоголем злоупотребляли 1,34 миллиарда человек — 1,03 миллиарда мужчин и 312 миллионов женщин. Анализ данных показал, что для людей в возрасте от 15 до 39 лет алкоголь приносит только вред. На мужчин из этой категории приходится 60 процентов травм, связанных с алкоголем. Среди них — дорожно-транспортные происшествия (ДТП), самоубийства и даже убийства.
Кроме того, ученые пришли к выводу, что людям старше 40 лет, у которых нет сопутствующих заболеваний, потребление небольшого количества алкоголя (например, один или два стакана красного вина) может принести некоторую пользу — в том числе, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.
Что еще известно:
По словам авторов исследования, в работе не изучались модели употребления алкоголя, поэтому различие между людьми, которые изредка употребляют алкоголь в больших количествах, и теми, кто пьет регулярно не проведено. Помимо этого, объем выпитого сообщался самими респондентами, что могло привести к ошибкам в расчетах.
Исследование проводилось в рамках проекта «Глобальное бремя болезней», финансируемого Фондом Билла и Мелинды Гейтс.