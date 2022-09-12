Дисконт от Кремля
Кто покупает российскую нефть во время войны
Власти Индонезии рассматривают возможность покупки российской нефти со значительным дисконтом. По информации Financial Times, Кремль готов сделать скидку в размере 30%. Накануне сообщалось, что Москва предлагает похожие условия по экспорту и Индии. Рассказываем, кто может стать новыми основными покупателями российского «черного золота» во время войны.
«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая предлагает лучшую цену, — конечно», — так ответил на вопрос журналистов о возможности импорта нефти из России президент Индонезии Джоко Видодо. Он отдельно подчеркнул, что местные власти обязаны найти оптимальное решение, чтобы «удовлетворить энергетические потребности населения».
Накануне газета Business Standard сообщила, что Россия предложила Индии поставлять нефть со скидкой, но только в том случае, если Нью-Дели не поддержит инициативы стран G7 по установлению предельных цен на ресурсы. Источники издания рассказали, что Москва готова предоставить «существенные скидки», причем они больше тех, которые в последние два месяца предлагал Ирак. «Решение по этому вопросу будет принято позже, по мере продвижения переговоров со всеми партнерами», — рассказал журналистам официальный представитель МИД Индии.
Востребованная Азия
Еще в конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler писало, что на фоне санкций азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти. Аналитик Джейн Се поясняла, что рекордные продажи объясняются в основном возросшим спросом со стороны Индии.
«Некоторые из покупателей в Азии больше интересуются экономикой, чем политической позицией. Тем не менее США обращают внимание на покупку Индией российской нефти, поэтому могут быть некоторые риски снижения этого торгового потока», — объясняла она.
Опрошенные газетой Financial Times аналитики также говорили, что на фоне войны и вводимых Западом санкций Кремль будет вынужден перенаправить экспорт энергоносителей на азиатский рынок. Однако эксперты подчеркивали, что сделать это будет непросто из-за логистических трудностей, речь шла, в частности, о нехватке танкеров. Дело в том, что в Европу Россия продает нефть в основном по трубопроводам.
Так, индийская Oil and Natural Gas Corp (ONGC) в апреле этого года столкнулась с проблемами с поиском танкера для транспортировки 700 тыс. барр. российской нефти с Дальнего Востока. Перевозчики опасались репутационных рисков и сложностей со страховкой. Правда, в итоге нефть все же доставили в пункт назначения.
В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Москва будет наращивать поставки в Китай. По его словам, власти рассматривают новые инфраструктурные проекты, чтобы реализовать эти планы. Один из них — расширение трубопровода в Китай ВСТО («Восточная Сибирь — Тихий океан»), другой — строительство новых портовых мощностей.
Тайные поставки
В начале июня The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором говорилось, что нефтяные трейдеры продолжают поставлять топливо в США в обход санкционных запретов. В частности, нефть-сырец из России скрывают в бензине, дизельном топливе и других смешанных продуктах нефтепереработки.
Так, в мае этого года, по данным издания, в Нью-Йорк и Нью-Джерси прибыло топливо, частично произведенное из российской нефти. Его доставили с индийских нефтеперерабатывающих заводов через Суэцкий канал и Атлантику.
В апреле The Wall Street Journal писал, что Россия нарастила суточный экспорт нефти танкерами в Европу до 1,6 млн баррелей. При этом около 40% поставок отправлялись с пометкой «пункт назначения неизвестен». По данным источников издания, часть топлива могла идти в Европу.
Потолок для нефти
В начале сентября G7 (США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Италия) договорилась ввести потолок цен на российскую нефть. В совместном заявлении стран говорилось, что такая мера снизит доходы России и подорвет ее способность финансировать войну в Украине.
Согласно планам G7, поставщики смогут продолжать вести бизнес, если «морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов будут осуществляться при условии, что продукция реализуется по цене равной или ниже предельно установленной». Цены пока не согласованы.
При этом шестой пакет санкций Запада, введенный из-за вторжения в Украину, запрещает европейским операторам страховать и финансировать транспортировку российской нефти по морю в третьи страны. «России будет особенно сложно продолжать экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в остальной мир, поскольку операторы ЕС являются важными поставщиками таких услуг», — подчеркивали в Еврокомиссии.