В России ожидается падения качества товаров и услуг из-за провала импорта
Предложение товаров и услуг в России, вероятно, будет сокращаться со смещением ассортимента в пользу альтернатив, ранее не представленных или слабо представленных на российском рынке
Предложение товаров и услуг в России, вероятно, будет сокращаться со смещением ассортимента в пользу альтернатив, ранее не представленных или слабо представленных на российском рынке, пишет издание The Moscow Times. Этот процесс будет сопровождаться снижением средних качественных характеристик товаров и услуг (потребительские свойства, функционал, долговечность, сервисная поддержка и т. д.).
Такой сценарий развития экономики описывают аналитики ЦБ (их выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией регулятора) в бюллетене «О чем говорят тренды».
При деградации качества продукции снижение производства «в штуках» будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем если бы ассортимент не менялся, заключают аналитики ЦБ. Примером может служить автопром, спад в котором сократился до 63% с 97% в мае. Авторы бюллетеня отмечают «постепенную адаптацию» самых пострадавших отраслей «за счет упрощения производимой линейки продукции».
Очень реалистичный сценарий, который уже реализуется через снижение качества и стандартов потребления, говорит главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец, это же имело место в 2015-2016 годах, только через потребление: «Затягивать пояса это уже, можно сказать, стратегия, которую в России считают классической».
Нынешняя ситуация (снижение качества через производство – ТМТ) хуже, но это определяется структурой экономики: «Отечественное – это прежде всего товары low cost, первой необходимости и от них меньше всего отказываются». В производстве более грустные истории, например упрощение в автопроме.
Пока снижение качества – это рабочая стратегия, заключает Донец, подчеркивая, что переключение на отечественное далеко не всегда (например, в туристических услугах) означает снижение качества.
Подобный вариант развития событий выглядит вероятным в некоторых секторах в период адаптации экономики к новым условиям и санкциям, согласна главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк: «По отзывам отраслевых экспертов, качество европейского оборудования и материалов, как правило, лучше, чем у аналогов, производимых в других странах (Китае, Индии и т.д.). В условиях роста транспортных и других издержек есть риск сознательного выбора более дешевых альтернатив поставщиками. В результате компании получают возможность продолжать производственный процесс и сохранять рабочие места. Если бы производители стремились сохранить прежний уровень качества продукции любой ценой, то снижение производства было бы более значительным». Она также приводит в пример автопром, где подобная тенденция пока прослеживается наиболее явно.
Если утверждение «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» верно, то Россия вот-вот «разбогатеет». Правда, только на бумаге и за счет ухудшения качества жизни. Можно ли этого избежать?
Шансы есть, но описанный сценарий все же более вероятен. Все упирается в импорт, прежде всего инвестиционных и промежуточных товаров (оборудования, сырья и комплектующих). Он восстанавливается медленнее, чем потребительский. ЦБ выделяет среди главных факторов, определяющих развитие экономики, паузу после февральского финансового шока до проявления основных последствий от значительного снижения этого вида импорта. Возможно, при наладке альтернативных каналов поставок производители смогут постепенно восстанавливать выпуск продукции более высокого качества, говорит Ващелюк.
В такой ситуации есть два варианта. Это приведет либо к активному росту внутреннего производства таких товаров (импортозамещению), либо, по мере исчерпания созданных ранее запасов, к уменьшению производства товаров, в производственной цепочке которых использовался такой импорт, констатируют аналитики ЦБ, считая на краткосрочном горизонте второй вариант более вероятным. И вот почему.
Проводившиеся опросы российских промышленных предприятий систематически выявляли в целом низкий уровень конкуренции, особенно с импортом, и «локальность» российского бизнеса, неготовность к экспансии за пределы своего региона, не говоря уже об экспортных рынках, отмечается в бюллетене. Невелика и прослойка отраслевых лидеров, которые активно вовлечены во внешнеторговые операции и реализуют долгосрочные стратегии развития (это показывают отраслевой анализ и опросы). Эти структурные особенности российской экономики имеют несколько важных последствий.
Функционируя в своих нишах, не пересекающихся с импортом, российские производители могут их расширять. Но это даст результат только при условии, что покупатели и потребители готовы поменять свои предпочтения и перейти в новую для себя нишу.
Относительно значимое импортозамещение в прямом смысле этого слова (одного товара на такой же аналог) в большинстве промышленных отраслей в ближайшей перспективе произойти не может — иначе раньше уже наблюдалась бы конкуренция с импортом. И это не только вопрос технологий, но и среды, в которой действуют компании, и стратегий, которые они выстроили, и низкой доли глобально конкурентоспособных лидеров.
Скорее всего, часть импорта, не попавшего напрямую под санкции, но поставки которого тормозятся разными финансовыми и логистическими ограничениями, в значительной степени будет заменяться импортом из других стран.
Пример привел профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. Он пересказал разговор с российским бизнесменом, чье производство химических продуктов, «как ни странно, неплохо развивается. <…> После ухода европейцев образовались серьезные ниши. Часть из них достаточно трудно занять. Нужны технологии, машинокомплекты и т. д. Но часть начинают занимать предприимчивые китайцы».
В некоторых отраслях резервы для импортозамещения все же есть, считают авторы бюллетеня. Ряд подотраслей производства машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также легкой и химической промышленности выступают исключением из этой закономерности. В них идет конкуренция с импортом, а значит, есть шансы на импортозамещение.
Наличие конкуренции зависит от отрасли, отмечает Донец. Так, в технологиях дело не в конкуренции, а в сильном отставании. Но в целом это работает.
Импорт восстанавливается от дна апреля–мая, летом начался рост — это удержало производство от более серьезного спада, говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «В тех отраслях, где критической зависимости производства от импорта нет, есть зависимость от инвестиционного импорта — так или иначе, сокращение импорта плохо для экономики, если его не удается заместить, производство падает. Поэтому говорить о меньшем снижении я бы не стал».
«Звучит так, что из-за низкого импорта наши товары, которые были достаточно низкого качества, стали более привлекательными – просто потому, что качество импортируемой продукции ухудшилось, мы не можем покупать товары на развитых рынках», – говорит о логике ЦБ главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Но масштабы спада экономики в целом в 2023 г., по ее мнению, будут определяться инвестиционным спадом, а в потреблении в какой-то момент будет некоторое восстановление (хотя по году может быть минус). Из-за больших проблем с закупкой оборудования в инвестициях перспективы спада если не ухудшились, то остаются достаточно серьезными. «Но к потребительскому сегменту эта логика мне кажется применимой», – говорит Орлова.